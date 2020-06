Cybercriminalité – Il publie les photos nues de son ex-compagne

C’est du jamais vu. Un homme, âgé de 27 ans, a été mis en prison à Antanimora depuis mardi. Il se cachait derrière un faux profil et a répandu sur facebook et sur un site les photos nues et vidéos pornographiques de son ex-compagne.

À en croire les explications de la victime aux fins enquêteurs de la division de la Cybercriminalité, ces enregistrements très confidentiels ont été divulgués quelques mois après qu’ils se sont séparés.

Suite à la déposition et l’audition de la plaignante, la police s’est mise sur la piste de l’auteur de cette diffamation. Au cours d’une filature en ligne, les limiers se sont rendu compte qu’il s’agit de l’ancien petit ami. « Il avait secrètement pris les séquences et images sans l’accord de la femme », communique le service de l’information de la police nationale.

Le jeune homme a été cuisiné une fois tombé dans la souricière. Au terme de son interrogatoire, il a été présenté au parquet, auprès du tribunal de première instance d’Antananarivo, qui l’a placé en détention préventive.