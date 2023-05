MANDROSOA IVATO – Mille quatorze rouleaux de cannabis saisis

Belle prise de la gendarmerie de Mandrosoa Ivato, hier. Le chef du poste par intérim, ses hommes et deux éléments du Centre de reproduction, de formation et de dressage canin (CRFDC) avec Matt, leur chien pisteur, ont découvert mille quatorze rouleaux et dix-sept sachets de chanvre indien. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des stupéfiants, les gendarmes ont reçu une information sur des trafiquants dans le quartier d’Ambodimanga. La maison des suspects a été perquisitionnée. L’équipe y a trouvé un amoncellement de cannabis, dont une partie a déjà été répartie et enveloppée dans les rouleaux de papier et une autre laissée dans des sachets noirs. Les herbes séchées pèsent au total onze kilos et demi. Les responsables, au nombre de cinq, ont été embarqués et mis en garde à vue. Ils sont âgés de 24 à 50 ans et vivent à Mandrosoa. Leurs infractions comprennent : détention, vente et consommation de stupéfiants. Leurs deux coauteurs se sont échappés. Ils avaient été capturés et écroués à la maison centrale d’Antanimora en février. Mais les voilà encore une fois impliqués dans cette nouvelle affaire.