JIOI 2023 – ÉQUITATION – Les sports équestres attendent le budget de l’État

À 113 jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar du 25 août au 3 septembre prochain, et en préparation de cette échéance, la Fédéra­tion malgache des sports équestres (FMSE) se dit prête même si la présélection n’a pas encore commencé, faute de budget. Pour les sports équestres, plus précisément l’équitation, les deux médailles d’or mises en jeu se disputeront entre Mada­gascar, Maurice et la Réunion au Club olympique de Tananarive, à Ilafy et de nouvelles installations doivent y être opérées. Le président de la FMSE, Christian Ramarojaona, a expliqué que jouer au domicile est toujours un avantage pour chaque athlète. Mais avec l’attitude de l’État malgache, Maurice et la Réunion commencent à douter et on ne peut pas les bousculer. Sans budget, on ne peut rien faire. Nous avons besoin d’installer des obstacles qui respectent les normes internationales ainsi que des chronomètres électroniques. Les chances pour Mada­gascar de briller à la maison sont réelles car les cavaliers se sont déjà préparés, même s’il n’y a pas encore eu de présélection. En plus le principe des chevaux prêtés met tous les adversaires sur un pied d’ égalité au départ. La FMSE compte améliorer le résultat obtenu à Maurice à la dernière édition de 2019 où Mada­gascar a obtenu la médaille de bronze du concours par équipe grâce à l’équipe formée par Quentin et Yvan Rakotondra­maro, Christian Emile Ramarojaona et Mathieu Rahimanana. À l’approche de l’évènement, moins de quatre mois avant le jour J, comme toutes les autres disciplines, la FMSE tire la sonnette d’alarme. Et le président Christian Ramarojaona de continuer: « Je lance un appel à l’adresse de l’État pour se pencher un peu plus sur cet évènement car nous sommes maintenant à moins de quatre mois du début des jeux ».