Huawei vise à utiliser ses technologies « 4T » pour permettre une transition du paysage énergétique du consommateur d’énergie au producteur et facilitateur d’énergie durable

[Johannesburg, Afrique du Sud, 3 mai 2023] Huawei a organisé avec succès le Forum FusionSolar 2023 en marge de l’Africa Solar Show 2023 la semaine dernière à Johannesburg. Des associations de l’industrie, des organisations sectorielles, des leaders de l’industrie et des experts se sont réunis pour partager les tendances et les idées de l’industrie et ont présenté des solutions innovantes et les meilleures pratiques qui contribueront au développement de l’industrie sur le continent.

Leo Chen, président de Huawei Afrique subsaharienne, a déclaré que la recherche de la neutralité carbone mondiale, de la sécurité énergétique et de la valeur commerciale sont à l’origine du développement rapide d’une nouvelle industrie énergétique internationale. L’urgence de la transition de l’Afrique est accélérée par les pénuries d’électricité et la hausse des prix de l’énergie. Leo Chen a indiqué que face à ces défis, Huawei, en tant que leader des TIC, peut faire partie de la solution. « Grâce à un investissement important dans la R-D, nous avons développé l’ensemble de technologies le plus complet dans le domaine des TIC, ce qui constitue notre avantage unique. »

Il a déclaré qu’en intégrant l’électronique de puissance et les technologies numériques, les technologies « 4T » de Huawei (WatT, HeaT, BatTery et BiT), qui se réfère aux innovations de Huawei dans le domaine de l’électronique de puissance, de la gestion thermique, Le stockage d’énergie, ainsi que le Cloud et l’IA, peuvent permettre à l’industrie traditionnelle de l’énergie solaire d’être plus efficace et plus intelligente.

« L’application de nos technologies « 4T » permettra également d’accélérer efficacement la transition énergétique de l’Afrique vers la direction du « 4D », c’est-à-dire la Décarbonisation, la Numérisation, la Décentralisation et la Démocratisation », a-t-il déclaré.

Les solutions PV intelligentes à scénario complet de Huawei peuvent non seulement fournir des solutions aux grandes installations utilitaires, mais aussi aux installations de stockage d’énergie, aux toits commerciaux et industriels (C&I), aux toits résidentiels, aux centres de données, et des micro- réseaux intelligents dans les zones rurales. Ce faisant, des solutions de production d’énergie plus flexibles et proches du lieu d’utilisation peuvent être appliquées et la configuration du transport et de la distribution peut être minimisée, ce qui permet d’économiser des coûts et des pertes. Grâce à cette approche, les consommateurs d’énergie peuvent être transformés en producteurs d’énergie, ce qui contribue à obtenir une meilleure résilience de l’énergie pour les utilisateurs et la société dans son ensemble.

Le ministre sud-africain de l’électricité Dr. Kgosientso Ramakgopa a prononcé un discours liminaire lors du forum, et a félicité Huawei pour le rôle qu’il joue dans le développement des infrastructures en Afrique et dans l’écologisation des systèmes énergétiques de l’Afrique du Sud. « Huawei apporte des avancées technologiques et des innovations qui nous aident à suivre le rythme des pays développés et industrialisés du Nord mondial », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que son rôle en tant que ministre de l’électricité implique de travailler avec le secteur privé, y compris Huawei, pour résoudre le problème du déficit d’énergie et stimuler un avenir numérique et durable pour l’Afrique du Sud.

Il a déclaré, « Le gouvernement sud-africain est à la recherche de facilités financières mixtes pour le financement d’installations énergétiques alternatives, ce qui rend plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Dans le même temps, le gouvernement élargira également le flux de participation en améliorant les compétences des gens dans la technologie des systèmes d’énergie renouvelable. »

Chen Guoguang, président de Huawei Smart PV Product Line, a déclaré qu’avec les solutions innovantes de Huawei, il a atteint une empreinte carbone très impressionnante à l’échelle mondiale. « D’ici la fin de 2022, Huawei Digital Power a aidé nos clients à compenser 340 millions de tonnes d’émissions de CO2, soit à peu près la même chose que la plantation de 470 millions d’arbres », a-t-il déclaré.

John van Zuylen, PDG de l’AFSIA (Africa Solar Industry Association), a présenté un exposé sur l’adoption rapide des technologies solaires sur le continent africain, où presque tous les pays ont maintenant une certaine capacité solaire. Avec les options de stockage d’énergie de plus en plus accessibles et plus abordables, l’AFSIA prévoit que l’Afrique dépassera bientôt les autres régions dans son utilisation de l’énergie solaire. Les technologies Huawei alimentent actuellement 25% de la capacité PV mondiale, et l’entreprise est donc bien placée pour jouer un rôle croissant sur le continent.

Dans sa présentation, le PDG de la SAPVIA (Association sud-africaine de l’industrie photovoltaïque), le Dr Rethabile Melamu, a souligné la nécessité de habiliter les jeunes Sud-Africains à participer et à tirer pleinement parti des énormes opportunités de cette industrie. « L’initiative de développement des compétences de Huawei est incroyable et nous travaillons en partenariat avec eux pour nous assurer que plus de jeunes sont qualifiés et accrédités pour le secteur », a-t-elle déclaré.

De plus, les acteurs de l’industrie ont également partagé leurs expériences. Par exemple, la centrale électrique de Bui au Ghana a partagé les dernières informations sur les tendances en matière de PV et de stockage d’énergie dans leurs organisations et comment les technologies Huawei contribuent à leur succès.

En conclusion, Leo Chen a exprimé l’engagement de Huawei envers l’Afrique. Il a déclaré, en travaillant avec divers partenaires, « au cours des deux dernières décennies, Huawei a apporté une connectivité omniprésente en Afrique. Au cours des deux prochaines décennies, Huawei vise à apporter une énergie verte omniprésente sur le continent. »