FOOTBALL – PRIZE MONEY – Les Barea réclament leurs primes

Des nuages après le beau temps. Trois mois après l’exploit extraordinaire des Barea au CHAN, les médaillés de bronze réclament la répartition dans la transparence de la prime colossale.

Injustice et/ou incompréhension. La plupart des Barea CHAN ont publié hier en fin d’après-midi leur mécontentement sur la répartition du Prize Money de 500 000 dollars l’équivalent de 2 191 500 000 ariary. Les protégés du sélectionneur Romuald Rakotondrabe ont eu cette prime colossale offerte par la Confédération africaine de football, grâce à leur exploit historique d’avoir remporté la troisième place, la médaille de bronze au championnat d’Afrique des nations, dédié aux joueurs locaux en février en Algérie. La prime a été récemment transférée sur le compte de la Fédération. Les Barea et le staff technique sont venus rencontrer le président de la Fédération, Victorien Andrianony, à Isoraka ce mercredi à 16 heures. Le patron de l’instance nationale leur a montré l’imprimé de la lettre de la Fifa mentionnant le mode de répartition. Plusieurs bénéficiaires y sont cités, entre autres «les présidents de clubs d’origine, les ligues, la Pro League ainsi que l’association membre de la Caf ou la fédération nationale, et en dernier lieu une part symbolique pour les joueurs» selon les explications du directeurs technique national, Rado Rasoanaivo. La rédaction a maintes fois essayé d’appeler le président de la Fédération pour avoir sa version mais en vain.

Bras de fer

Apparemment surpris et choqués, les joueurs et le staff technique n’ont pas caché leur désaccord «car ce sont eux qui ont fait le gros du travail pour obtenir ce résultat» et ont par la suite procédé à la publication collective de leur réclamation de «partager la prime dans la transparence». Ce mode de paiement aurait été abordé lors de la réunion des associations membres de la Fifa à Paris, juste après le championnat d’Afrique des nations. Madagascar y a été représenté par le président de la FMF. Ce dernier a voulu appliquer ce qu’aurait recommandé la Fifa mais compte tenu de la réaction des joueurs et du staff, il a proposé aux médaillés de bronze de recontacter le responsable de la Fifa et de discuter de la situation. Peu après, les techniciens, suivis par les joueurs, ont quitté les lieux alors que rien n’est encore décidé pour la suite de l’action à faire. Ces derniers ont insisté sur la transparence et le montant de leurs parts respectives qui n’a pas pu être précisé lors de cette rencontre. À suivre…