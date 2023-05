EXPOSITION – Temandrota évoque le Sud dans “Sorabe sary kely”

Plus d’une dizaine d’œuvres de Temandrota sont exposées dans le Hall de l’hôtel de ville d’Analakely. Une exposition intitulée « Sorabe, sary kely » ou « Grandes écritures, petites figures ». Jusqu’au 14 mai prochain, le public malgache serait attendu sur place pour découvrir les œuvres de l’artiste talentueux Temandrota. À travers ses œuvres, il met un accent sur le Sud, sa province natale. Les matières utilisées par l’artiste sont des objets recyclés. Dans une seule œuvre, l’artiste mélange du bois, des métaux, des pièces de monnaie, … Temandrota fait d’assemblage et recolle les matières entre eux pour enfin donner des œuvres magnifiques. Des imageries de totem, des poissons, le visage d’un être humain, tous figurent dans les œuvres de l’artiste malgache. Parmi les œuvres, des nattes faites avec des emballages de biscuit sont également exposés dans le hall de l’hôtel de ville Analakely. Ses sculptures sortent de l’ordinaire. L’artiste malgache Temandrota s’inspire de la vie quotidienne et surtout de la culture malgache. Cet artiste originaire du sud a déjà gagné le lauréat du premier prix Paritana en 2017. Pour les passionnés de l’art, cette exposition « Sorabe, sary kely » est une invitation à découvrir le sud de Madagascar à Analakely jusqu’au 14 mai.