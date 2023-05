COUPURE DE COURANT – Des habitants d’Andranomena manifestent dans la rue

La circulation à Andranomena a été coupée, hier, dans la soirée. Des habitants du quartier d’Ampanotokana, dans le sixième arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) ont bloqué la route avec des pneus qu’ils ont brûlés. Selon des manifestants, cela fait quatre jours qu’ils n’ont plus d’électricité chez eux. D’autres témoignent que le délestage a frappé depuis 10 heures du matin. Des éléments de force de l’ordre et des techniciens de la Jirama sont descendus sur place, pour régler ce problème. Les manifestants ont accepté de coopérer et ont enlevé les barrages qu’ils ont placés. La circulation a repris, hier soir même. La durée et la fréquence des coupures de courant poussent des gens à hausser le ton contre la Jirama, actuellement. À Anosisoa, les coupure sauraient duré 4 heures, hier de la matinée jusqu’au début de l’après-midi, puis deux heures l’après-midi, et ce quartier aurait sombré dans le noir, dans la soirée. « Ce n’est pas juste. Les quartiers à proximité ne subissent pas le même sort que nous. Qu’est-ce qu’on a fait pour mériter cela », assène Feno, un habitant d’Anosisoa. La Jirama affirme que la durée du délestage tournant a été écourtée à deux heures de temps, contre quatre heures, la veille. Des solutions seraient en cours.