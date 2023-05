COOPÉRATION RÉGIONALE – Les pompiers de hochfelden et du boeny main dans la main

“La coopération entre les sapeurs-pompiers de Strasbourg et la région Boeny a déjà commencé au niveau de la commune urbaine de Mahajanga, du temps de l’ancien maire, Mokhtar Andriantomanga. Des équipements tels que des ambulances et une formation pour les pompiers ont été octroyés aux pompiers de la commune. Cette coopération se poursuit d’ici la fin de l’année, des nouveaux véhicules remplaceront les anciens”, a déclaré le commandant Duhr Marc, pompier volontaire de Hochfelden de Strasbourg, lors de la rencontre avec le gouverneur de la région Boeny, lundi dernier à son bureau au bloc administratif à Ampisikina. L’objectif de cette coopération est de former les sauveteurs régionaux en cas de catastrophe pour renforcer leurs compétences techniques et les doter de la responsabilité de lutter contre les incendies de forêt dans toute la région de Boeny. Les trois corps des sapeurs-Pompiers (commune, région et ASECNA) à Mahajanga seront harmonisés en cas d’intervention. Un atelier se déroulera le 9 mai, auquel participeront toutes les autorités jusqu’au chef fokontany ainsi que le Corps des sapeurs-pompiers. Puis, le 10 mai, les pompiers de Hochfelden effectueront une démonstration de secours des personnes accidentées en utilisant le « matériel de désincarcération » offert par leurs soins, il y a quelques années.