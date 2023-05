Cacheurs de prime

L’occasion fait le larron. Les histoires de primes occupent toujours une bonne place dans les compétitions de football surtout en Afrique. De grandes équipes comme le Cameroun ou le Nigeria ont fait parler d’elles dans les phases finales de la Can ou du Mondial. Les joueurs ont tout simplement refusé de jouer si tout n’était pas clair tant au niveau du montant qu’au moment du paiement. Les Barea ne font pas exception à cette nuance que les joueurs réclament à juste titre les primes promises par la Caf selon le classement de chaque équipe lors du Chan disputé en Algérie en janvier/ février. Les Barea ont été l’auteur d’un superbe parcours terminant troisièmes pour leur participation. Ce qui équivaut à une prime de 500.000 dollars selon la répartition de la Confédération africaine de football qui a réservé une enveloppe totale de 7.900.000 dollars de prize money. Le vainqueur, le Sénégal, a empoché 2,5 millions de dollars contre 800.000 dollars pour le finaliste, 500.000 dollars pour les demi-finalistes et 400.000 dollars pour les quarts de finalistes. Toutes les équipes ont reçu par ailleurs une prime de participation de 200.000 dollars. Il s’agit de l’argent propre de la CAF, la FIFA n’a a priori rien à y voir. De toutes les équipes participantes, les Barea sont les seuls à ne pas avoir reçu leurs primes quatre mois après la compétition. Il semble que la CAF vient de virer les primes sur le compte de la FMF. Le hic c’est que la Fifa aurait envoyé une lettre, valant un testament, répartissant les primes entre plusieurs entités et dans laquelle les joueurs auront les miettes. Les joueurs des Barea ont été choqués par ce cirque. Un tollé général a été observé sur les réseaux sociaux. Plusieurs joueurs se sont exprimés pour montrer leur désapprobation. A priori la Fifa ne se mêle jamais dans une répartition de primes de la CAF. C’est invraisemblable. On aurait pu y croire s’il s’agissait de la CAF et encore. On verrait mal la CAF gérer de l’argent qui ne lui appartient plus. Est-ce qu’on peut imaginer que la FIFA dicte la répartition des 2,5 millions de dollars gagnés par le Sénégal ? Cela aurait fait scandale dans le monde entier. La ficelle est un peu grosse pour que l’opinion la gobe. Ce n’est pas la première fois que les histoires de primes secouent les Barea. C’est même devenu… monnaie courante au niveau de la FMF. Lors de la phase finale de la CAN 2019, les Barea n’avaient pas non plus reçu la totalité de leurs primes. Les joueurs avaient failli bouder le quart de finale contre la Tunisie. Un mauvais arrangement a été trouvé mais les comptes n’ont jamais été soldés jusqu’à maintenant. En 2003, les Scorpions s’étaient également vus spolier leurs primes gagnées dans la Cosafa Cup après une victoire face à Maurice. Eh oui, les cacheurs de primes n’ont pas la moindre scrupule. On pourrait penser aux autres acteurs de la victoire mais la part belle doit être faite aux joueurs et aux cadres de l’équipe. On n’a pas besoin de l’aide de la Fifa pour le comprendre.