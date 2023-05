ATTAQUE DE TAXI-BROUSSE – Un civil tué, un chauffeur et un gendarme blessés

Deux taxis-brousse de Manakara vers Fianarantsoa ont été attaqués, mardi. Un passager a été abattu. L’un des chauffeurs et un gendarme ont été blessés.

Les voyageurs de deux taxis-brousse de Manakara vers Fianarantsoa ont vécu un terrible cauchemar, mardi, dans la nuit. Ils ont été pris au piège par des bandits de grand chemin. L’un d’entre eux a froidement été assassiné. Mardi, vers 21h30, une dizaine d’hommes équipés de sagaies et de couteaux ont barré leur route, au niveau de la déviation d’Ankariera, dans la commune de Sahandrohy, district de Mananjary. Il leur était impossible de faire une marche arrière car les malfaiteurs les ont rapidement encerclés. Dans le noir, les scélérats ont volé les occupants de deux véhicules et tabassé ceux qui tentaient de leur résister. Ils s’en sont pris à l’un des conducteurs. Celui-ci a sérieusement été touché à la tête. Un gendarme hors classe en service à la brigade de Betroka, mais permissionnaire, a lui aussi été poignardé. Un autre passager, âgé de 38 ans, habitant à Ambohitrevo-Farafangana, a subi le même sort. Il n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Alerte

Certaines informations venant d’autres sources, absentes dans le rapport de la gendarmerie, révèlent que les criminels ont attrapé une femme parmi leurs victimes et l’ont violée. Ils ont pris le large après avoir ramassé l’argent, les téléphones, les bijoux des passagers et tout ce qui pouvait être de valeur à bord de deux véhicules. C’est à 21h45 que la gendarmerie d’Antsenavolo, responsable de la circonscription, a reçu l’alerte. Quatre de ses membres sont partis sur le champ suivis de cinq autres dirigés par le commandant de compagnie de Mananjary. Les bandits étaient déjà loin à leur arrivée. La barrière a été abandonnée sur la chaussée. Les blessés ont été transportés à l’hôpital le plus proche. Aucune explication n’a été disponible quant à leur pronostic vital. Après ce qui s’est passé, les gendarmes ont décidé de regrouper dorénavant les véhicules et de les escorter depuis Irondro jusqu’à Analavory-Manakara. Un ratissage est mené en même temps. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade d’Antsenavolo.