Rugby – Le titre mondial dans le viseur

Un programme très chargé. Sitôt arrivées au pays, les Makies ont été reçues au Palais d’État d’Iavoloha hier par le Président de la République Andry Rajoelina.

À tout Seigneur tout honneur. Après leur retentissante qualification au Mondial et un titre de vice-championne d’Afrique, les ladies Makis ont été reçues au Palais d’État d’Iavoloha hier par le Prési­dent de la République Andry Rajoelina. Les 12 Makies ont reçu chacune une prime d’un million ariary. Cette année, les Makies ont réalisé une belle prouesse en battant une à une leurs adversaires au championnat d’Afrique qui s’est joué en Tunisie.

Le président de Malagasy Rugby Marcel Rakotomalala a pris la parole en premier. Il a expliqué que « le rugby malgache et le Président de la République Andry Rajoelina se portent chance mutuellement car en 2012, les Makis à 15 ont décroché à Mahamasina le titre de Champion d’Afrique CAN1B et dix années plus tard, cette année 2022, les Makies sont vice-championnes d’Afrique et se qualifient pour le Mondial. Ce n’est pas un hasard mais une chance », confie-t-il. Le président de Malagasy Rugby Marcel Rakotomalala a sollicité l’aide de l’État, plus particulièrement dans la préparation à la coupe du monde de 2022.

Il a formulé une demande: « Nous souhaiterions que l’État prenne en main la préparation de ces ladies Makis car la route est encore longue et nous promettons de faire notre possible pour aller le plus loin possible », conclut-il.

Écrire l’histoire

Quant au Président de la République Andry Rajoelina, il a promis d’aider les Makies. Il a affirmé: « Nous allons vous aider, vous avez porté haut l’honneur du pays et nous vous félicitons. Des nouveaux espoirs sont nés grâce à vous et des nouvelles étapes ont été franchies. Vous êtes les premières à se qualifier à un championnat du monde de rugby. Vous êtes la fierté de tout un pays. Nous vous encourageons et l’État et moi personnellement sommes derrières vous ».

Pour les infrastructures, le Président de la Républi­que a promis de rénover les infrastructures du stade Makis à Andohatapenaka. Il a avancé: « Vous pouvez inscrire une nouvelle page pour l’histoire du rugby malgache et nous avons comme objectif le titre de champion du monde ».

Lors de sa prise de parole, le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto a remercié les Makies. Il a expliqué que: « Grâce à votre performance, une nouvelle histoire a été inscrite par le rugby malgache. Nous vous incitons à persévérer encore un peu plus pour porter encore plus haut l’honneur du pays. Faites tout ce qui est possible pour que le sport malgache soit connu partout dans le monde. Le ministère de la Jeunesse et des sports est derrière vous et nous croyons en vous », conclut-il. Le rugby malgache, surtout le rugby à VII n’a cessé de montrer des bons résultats ces deux dernières années. Les filles sont là pour écrire l’histoire. On n’attend que le chapitre s’ouvre et le mondial de l’Afrique du Sud du mois de septembre pour commencer.