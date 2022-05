Mangily Toliara – La maison d’un étranger attaquée

Huit hommes armés de fusils ont pris d’assaut l’appartement d’un étranger sis au bord de la mer à Mangily, Toliara. Vers une heure du matin, dans la nuit du lundi à mardi dernier, des individus ont pénétré les lieux et ont d’abord ligoté le gardien et la femme de celui-ci. Les individus ont pris divers objets et de l’argent, des passeports, des ordinateurs, des téléphones portables, une TV écran plat.

Le propriétaire de la maison, qui n’était pas chez lui au moment des faits, selon les précisions, aurait perdu une somme assez importante de son coffre-fort. La gendarmerie en poste à Mangily explique que les traces de pas des malfaiteurs se sont évanouies au niveau de Madiorano, à quelques kilomètres de Mangily vers le nord, quand des actions de recherche d’indices des malfaiteurs ont été entamées le matin vers 8h. Les forces de l’ordre ont juste aperçu le reste du coffre-fort fracassé.

Des voisins indiquent que cela n’apparaît pas comme un simple cambriolage car au vu du nombre des individus armés, leur intention était d’atteindre le maître des lieux. Celui-ci est propriétaire associé d’un hôtel connu à Mangily. Ses ennemis peuvent être nombreux. En tout cas, c’est l’une des rares attaques qu’a connu le village balnéaire renommé de Mangily, ces dix dernières années.