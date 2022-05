Église réformée SP 17 Boeny Vaovao – Cinquante mille personnes attendues en août à Mahajanga

Les grandes assemblées générales ou Fihaonambe au sein de l’Église réformée FJKM reprennent ce mois-ci après le confinement de deux années, dû à la Covid-19.

LES rassemblements des différentes branches ( Sampana ) prévus depuis 2020, sont reportés cette année. Mahajanga accueillera ainsi plusieurs grandes rencontres des quatre branches ou association de la fin du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’aout. Les représentants du bureau du Synode régional Boina vaovao SP 17, dirigés par le pasteur Haja­- manana Andrianantenaina et le pasteur Antsa Nathanaël Ranarison, ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, la semaine passée. Ils ont annoncé, à l’occasion, les cinq conférences nationales organisées par l’Église réformée à Mahajanga cette année.

Le gouverneur a souligné qu’un comité d’organisation et d’accueil sera mis en place pour préparer ces rassemblements. « L’organi­sation, la sécurité et les centres d’accueil seront les priorités du Comité. C’est un honneur pour la région d’accueillir ces manifestations », déclare Mokhtar Andriantomanga.

Le Sampana Sekoly Alahady national (SA) se réunira à Mahajanga du 30 juillet au 4 aout. Plus de quinze mille jeunes et adultes issus des trente huit Synodam-paritany assisteront à cette grande rencontre.

Quarante ans

De même, le Sampana Mpanazava sy Tily (Sampati) de Madagascar effectuera également ses retrouvailles, du 12 au 14 aout. Le Sampana Fifohazana (Safif) national célèbrera ses quarante ans à Mahajanga durant le grand rassemblement, du 23 au 26 aout. Cette réunion devait se tenir à Mahajanga depuis 2020, mais en raison des mesures sanitaires, elle a été reportée. Au total, plus de cinquante mille personnes sont attendues durant ces grands rendez-vous dans la région Boeny.

Le volet logistique nécessite, particulièrement, des moyens drastiques notamment pour l’hébergement de ces membres. Des démarches administratives ont déjà été effectuées auprès des établissements publics et privés.

Une collaboration avec la direction nationale de l’Éducation nationale de Boeny est aussi en cours pour faciliter l’hébergement de toute cette population. Au total, les salles de classe peuvent accueillir treize mille six cent cinquante personnes à chaque rendez-vous. L’eau et l’électricité ainsi que les sanitaires dans les centres d’hébergement devront être vérifiés et préparés au plus tôt. Les comités d’accueil de ces sections (SA et Safif) ont déjà commencé les préparatifs depuis le mois de février.

La restauration de ces centaines de milliers de personnes exige également une grande préparation.