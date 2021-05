Région Diana – Le pavé au cœur du développement

La région Diana se met à la construction de route en pavé. Un projet du président de la République. Une route de 2km sera bientôt pavetée.

CHOSE promise, chose due. Un autre « velirano » du président de la République, vient d’être concrétisé dans la capitale du Nord. Il s’agit de la construction des routes en pavé , d’une longueur de deux mille deux cent dixneuf mètres linéaires, dans les différents quartiers de la ville, plus précisément au niveau des fokontany de Lazaret Sud, Morafeno et Soafeno.

Le projet entre dans le cadre du projet présidentiel ayant pour objectif d’embellir des villes à Madagascar et permettant l’attractivité , la fluidité de circulation des biens et des personnes dans les quartiers.

La réfection de la partie Morafeno a fait l’objet d’une cérémonie officielle, hier, lors de la pose de première pierre qui a marqué le début de tous les travaux. D’une longueur de neuf cent quatre vingt-onze mètres linéaires, cet axe reliera le croisement de « Sary masina » , en face du parcage-camion sur la route nationale et des quartiers bordant la nouvelle route portant le nom du Mgr Albert Tsiahoana. Ce pro jet présidentiel a pour objectif de désengorger la partie ouest à l’est et de créer des modes de déplacements alternatifs doux tout en respectant l’environnement. Selon les explications du technicien, ces travaux qui coûtent 1 609 019 952,75 Ariary s’achèveront dans trois mois.

Historique

La date du 3 mai reste historique pour les journalistes mais elle constitue également un événement très important, et à plus d’un titre pour la région Diana en général et les habitants du quartier de Morafeno en particulier, parce qu’elle marque le lancement effectif du projet majeur pour la population. Ainsi, cette liaison connait actuellement une réhabilitation, après des années durant lesquelles, la population locale à chaque déplacement vers d’autres quartiers, surtout durant les périodes de pluies. La fin du calvaire est donc proche pour la population.

« Aujourd’hui, c’est un événement grandiose pour la ville d’Antsiranana et la région Diana toute entière car ce projet signifie la concrétisation du défi du Président Andry Rajoelina et de ses priorités. Car ces infrastructures routières occupent une place de choix pour lui, elles constituent aussi une fierté pour nous tous » s’est réjoui le Gouverneur Daodo Arona Marisiky qui a procédé à la pose de première pierre de ce projet, tout en annonçant qu’après la ville d’Antsiranana d’autres districts seront mis en chantier, pour ne citer que les cinq axes dans la commune urbaine d’Antsiranana.

À ses côtés se trouvaient les personnalités politico-administratives civiles et militaires de la ville et de la région. Mention particulière pour le maire de la commune urbaine d’Antsiranana qui a participé à la tradition et qui n’a pas hésité , devant la presse, de louer l’initiative du Chef d’État qui a réalisé ce « velirano » répondant au développement socio-économique de la ville et aux attentes de la population Antsiranaise.