Football – Mondial 2022 : Mahamasina et Barikadimy approuvés par la CAF

Homologation de terrain. La Confédération africaine de football (CAF) a publié ce dimanche la liste des stades approuvés pour accueillir les matches comptant pour les deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Madagascar fait partie des vingt-deux pays sur les cinquante-six membres de la CAF, mentionnés dans la liste.

Le stade Barea de Mahamasina et Barikadimy Stadium de Toamasina figurent parmi les soixante-treize stades approuvés par l’instance africaine de football dans tout le continent pour abriter les matches comptant pour les deux premières journées des qualifications pour le prochain Mondial. Madagascar accueillera le 31 mai le Bénin, match comptant pour la première journée, mais le stade hôte de la compétition reste à confirmer, de ces deux terrains homologués par la CAF. Comme le stade Barea était encore en cours de finition, c’est le Barikadimy Stadium qui avait accueilli le match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), ayant opposé les Barea et les Mena de Niger au mois de mars.

C’était le deuxième match officiel sur ce stade après celui entre Madagascar et la Côte d’Ivoire au mois de novembre 2020. L’Afrique du sud, pays hôte de la Coupe du monde 2010, possède pour sa part treize stades homologués, sept chacun pour l’Égypte et Nigéria et six chacun pour le Cameroun et le Maroc. Vingt-et-un pays en Afrique dont Maurice, Seychelles, Niger, Burkina-Faso, Burundi, et même le Sénégal, n’ont quant à eux pas de stade homologué.