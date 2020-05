Toliara – Un malade guérit du Covid-19

Une personne sur les trois confirmées positives au coronavirus dans la région Atsimo Andrefana est guérie. Les deux malades sont encore traités à l’hôpital Manarapenitra de Toliara. « Ce sont des malades asymptomatiques. Ils attendent tous deux que les conditions de guérison soient remplies », explique la professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel national du Covid-19.

Les deux malades sont testés au PCR tous les deux jours mais les résultats ne basculent toujours pas encore vers le négatif. Les trois cas confirmés pour Toliara ont été annoncés le 6 avril dernier dont un cas importé et deux cas contact. Quatre cent cinquante personnes indiquées en contact avec ces trois cas ont été confinées partiellement pendant dix jours. Cinq autres personnes sont indiquées encore en quarantaine et trois autres cas contacts sont à suivre de près.

La ville revient petit à petit à la normale bien que les écoles ne soient pas encore ouvertes sauf pour les classes d’examen. Le port de masques n’entre pas dans les habitudes des habitants et le laisser-aller reprend sa place. Il n’y a plus de restriction du nombre de passagers dans les cyclo-pousses et tuktuk. Dix-huit barrages sanitaires sont encore fonctionnels dans toute la région.