Toliara – Les journalistes dénoncent des intimidations

C’est dans un climat bon enfant et de retrouvailles que la commémoration de la Journée mondiale de la liberté d’expression a été célébrée à Toliara, dimanche. Un moment fort où les gens de la presse, tous organes confondus, ont démontré qu’ils sont unis malgré l’existence de quelques intimidations qui pèsent encore sur eux. Tout à commencer à 11 heures du matin par un débat télévisé réalisé dans les studios de la Radiotélévision Soatalily à Tsimenatse. Trois invités ont participé à cette émission, Yvan Zambahiny, vice-président de la société civile, Delly Daudet Rarivoson, vice-président de l’Ordre des journalistes de Madagascar, Léontine Hanitriniaina, rédactrice en chef de RT Soatalily.

Durant quatre-vingt-dix minutes, les intervenants ont fait l’état des lieux sur l’indépendance, la liberté et l’expérience professionnelle de la presse. Celle-ci a atteint un degré de maturité qui lui permet de gagner davantage en crédibilité. Mettant en exergue le thème de la célébration pour cette année Journalisme sans crainte ni complaisance, ils ont soulevé les intimidations qu’ils subissent dans l’exercice de leur métier.

Ils ont ainsi pointé du doigt le Centre de commandement opérationnel de prévention du Covid-19 de Toliara qui ne facilite pas leur tâche dans l’obtention d’informations sur cette pandémie. « Nous pensons que mépriser nos badges professionnels et refouler les journalistes en quête d’informations relèvent d’un acte délibéré du CCO de nous priver des informations locales sur cette pandémie », clame Daudet Rarivoson de l’OJM.

D’autres intervenants ont aussi évoqué l’agissemen du CCO de Toliara, à l’encontre d’une correspondante de l’Express de Madagascar, convoquée par les dirigeants et membres du CCO pour avoir publié un article qui annonçait l’existence de cas confirmés du coronavirus à Toliara. « Durant cette audition, un colonel de la gendarmerie a menacé verbalement notre collègue de ne plus refaire ce qu’elle a fait », soulignent les intervenants.

Le plus inquiétant, précisent les intervenants, c’est que cette intimidation s’est déroulée devant le gouverneur et le préfet de Toliara. Cette scène et attitude malheureuses contre la journaliste de Toliara a été également évoquée par Gérard Rakotonirina, président de l’ordre des journalistes de Madagascar lors d’une émission sur la télévision TV Plus Madagascar en marge de la célébration du 3 mai. « Les intimidations et les menaces qui pèsent sur les journalistes malgaches, persistent, à l’instar de ce qui s’est passé à Toliara. »

Néanmoins, cette situation n’a pas empêché les journalistes de Toliara d’organiser une réception symbolique pour célébrer l’évènement. Dans son intervention, la présidente de l’Association des journalistes de la région Atsimo-Andrefana, Yolande Raharisoa, a félicité toute la presse locale (écrite, radio et télévision ) qui a œuvré dans les différents champs médiatiques pour valoriser toutes les informations régionales.