Nosy Be – Une femme assassinée et enterrée en secret

Une jeune femme a été tuée, volée et ensevelie dans une cour, à Diégo Hely Nosy Be. Elle a été retrouvée et déterrée dimanche.

Un crime atroce. Une femme, âgée d’une trentaine d’années, avait été victime d’assassinat, à Nosy Be. Les faits remontent il y a quelques jours, selon les spéculations des enquêteurs qui ont découvert et exhumé la dépouille, dimanche, dans le quartier de Diégo Hely. Une investigation est menée tambour battant pour faire la lumière sur cette histoire.

Une odeur nauséabonde a amené les habitants à alerter le chef de leur fokontany. Ils ont remarqué la présence d’un trou récent à l’extérieur d’une maison d’où se dégagent ces émanations pestilentielles.

« Surpris de l’absence de la jeune femme, depuis un certain temps, le responsable du secteur a informé la gendarmerie. Aussitôt, une équipe y a été diligentée pour vérifier la réalité de ce relent », explique un officier au téléphone.

Vidée

Une fois sur place, les gendarmes et le fokonolona n’ont pas attendu trop longtemps pour piocher. Selon eux, l’excavation était peu profonde. Ils y ont retrouvé la défunte étant déjà en état de putréfaction. Après les constatations, le corps a été laissé aux bons soins de la famille. Les funérailles se sont tenues le même jour.

La victime vivait toute seule. En effet, pour une raison indéterminée, elle avait été tuée. Sa maison a été vidée par ses assassins. Son ami(e), habitant à côté de chez elle, est soupçonné de cet homicide. Il a quitté son foyer et demeure jusqu’à présent introuvable. C’était dans sa cour que le cadavre a été repéré. Les forces de l’ordre sont maintenant sur ses traces.

D’après d’autres indices, deux camions sont venus chez la malheureuse pour embarquer ses biens.

Le flou reste, pour le moment, entier concernant le véritable mobile du crime. Des voisins ont déjà donné leurs versions des faits à la gendarmerie saisie de l’affaire. Aucune arrestation ni garde-à-vue n’a été signalée jusqu’à hier soir.

Trois cas de crime abominable, perpétrés dans des circonstances presque similaires, ont été enregistrés depuis samedi 14 mars. Un grossiste chinois à Toamasina a été dépouillé de ses 124 millions d’ariary, abattu et enfoui tout près de son habitation. Une dame a récemment connu le même sort, à Ampanihy Toliara et cette fois, cette jeune femme de Nosy Be, enterrée après avoir été volée et massacrée.