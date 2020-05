Musique – « Misaotra Ray oh ! » de Tence Mena fait un carton

Un renouveau qui en a surpris plus d’un, mais qui affiche un charmant succès. Tence Mena entame un virage « évangélique » avec comme fer de lance un single inédit.

Ainsi celle que ses inconditionnels surnommaient fièrement la « Reine rouge » se mue en « Reine mère » tout court auprès de ses fidèles. Malgré les réticences de certains de ses fans de la première heure, mais grâce à l’encouragement de la majorité de ses adeptes sur les réseaux sociaux, Tence Mena a tenu promesse. « Rien ne sera plus comme avant », a-t-elle évoqué il y a de cela quelques jours, alors qu’elle faisait encore face à l’inconfort de la mise en quarantaine, tout en soulignant ainsi qu’une fois cette dure épreuve traversée, elle se tournerait plus désormais vers le divin créateur lui même, pour louer son nom et lui vouer une reconnaissance éternelle.

Après avoir enduré ce qu’elle décrit comme un véritable calvaire donc, la chanteuse n’a cessé de faire preuve d’un grand éveil spirituel sur les réseaux sociaux où elle est devenue très active.

Fer de lance de ce renouveau, son tout dernier single sobrement intitulé « Misaotra Ray oh! » qui depuis sa diffusion sur la toile ce weekend, connait un franc succès, notamment sur facebook. Prenant les traits d’une « ballade évangélique » donc, on y retrouve toujours néanmoins les traits de caractère de la chanteuse. Sa voix rocailleuse et charismatique qui prônait généralement l’indépendance et la férocité de la gent féminine, scande ainsi désormais avec douceur les vertus de l’évangile.

Un accueil chaleureux

« Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs », cite Tence Mena dans sa chanson, tout en reprenant ainsi l’évangile de Luc, un fait que l’on aurait eu du mal à imaginer il y a encore quelques mois. De même qu’un refrain composé essentiellement de « Alleluia Hossana! », sur lequel on ne peut s’empêcher de l’imaginer danser accompagnée de ses fidèles danseuses. D’autant plus que bien avant la sortie de « Misaotra Ray oh! », Tence Mena n’a pas chômée, puisqu’elle a également sorti au courant du mois dernier les titres « Izaho tsy kivy », mais également « Zagnahary sponsor‘naka », qui contrairement à son dernier single, s’affirme comme étant plus entraînant et présageait déjà ce revirement de sa part. En tout cas, les fans du genre offrent comme toujours un accueil chaleureux à chacune des nouveautés qu’elle propose.

« Repentance et renaissance »

À l’instar de Tence Mena, nombreux sont les artistes à avoir opté également pour un revirement dans leur carrière. Même si Tence Mena n’a cependant pas renié son passé et ces chansons qui ont fait sa renommée, il y en a parmi eux qui ont définitivement décidé de tourner la page.

On se rappelle entre autres de Andry, leader du groupe de rock Hirah, ou encore de Rija Rasolondraibe qui dans les années 90 s’est affirmé comme un véritable crooner avec son titre « Anjara tandrify ».

Ceci-dit, la plus marquante récemment reste celui de la chanteuse Arnaah, reconnue notamment pour son allure et ses chorégraphies sexy dans ses clips, qui l’année passée a affirmé s’être tourné vers le créateur. Mettant ainsi définitivement un terme à sa carrière.