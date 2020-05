Liberté de presse – Obstacle à l’accès à l’information

Quid de la liberté de la presse en cette période d’état d’urgence sanitaire. La réflexion émane des journalistes qui ont animé la journée mondiale de la liberté de presse,dimanche. La grande famille des journalistes a eu le temps de faire le partage avec les représentants de la société civile, des formateurs ainsi que des jeunes et doyens dans le métier lors d’une émission télévisée sur le plateau de Tv Plus Madagascar. Les échanges entrent dans le cadre de la célébration de la date du 3 mai et ouvrent également des débats sur plusieurs thèmes relatives à la liberté de presse à Madagascar.

Le trait commun des réactions des journalistes qui sont intervenus à l’émission c’est la difficulté de l’accès à l’information depuis le confinement. La collecte d’information, le recoupement auprès des sources constituent un énorme blocage pour les professionnels des médias cherchant à satisfaire le public. C’est ainsi que le président de l’Ordre des journalistes de Mada­gascar (OJM), Gérard Rakotonirina, s’est demandé si « les journalistes osent vraiment dire la vérité ou ne font qu’essayer de plaire à ceux qui prennent la parole ? ».

En faisant référence au thème de célébration de la date du 3 mai qui s’intitule « Journalisme sans crainte ni complaisance », la réflexion sur le métier s’étend sur plusieurs angles.

Reflet de la liberté

Les débats pivotent, toutefois, autour de la liberté dont les journalistes méritent de bénéficier depuis. Le ministère de la Commu­nication et de la culture, dans un communiqué du ministre Lalatiana Andrianton­garivo, a indiqué que son département a avancé « le projet de réforme portant sur la loi de la communication pour résoudre la difficulté de l’accès à l’information vécue par les journalistes ».

Pour Transparency Inter­national, un membre de la société civile qui a participé à l’émission télévisée sur Tv Plus Madagascar, hier, « le rang de Madagascar publié par Reporter Sans Frontière reflète la liberté si le pays est classé 54ème mondial. Mais qu’en est-il de la transparence? La gestion du budget alloué à la lutte contre le coronavirus est-elle, par exemple, transparente? ». La population a besoin d’ informations complètes durant la guerre sanitaire alors que pour la plupart des journalistes, l’accès à l’information demeure une problématique qui ne permet pas de satisfaire les attentes de tous.