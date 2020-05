Insécurité Atsimo-Andrefana – Remise en question du Dinabe

L’insécurité reprend du dynamisme dans la région Atsimo-Andrefana. Le pacte social Dinabe se heurte à certains blocages.

Pas de répit. En l’espace d’un mois, Atsimo-Andrefana enregistre des vols de bovidés, le kidnapping d’un enfant albinos et des attaques à main armée. Une sage femme a été victime d’une attaque à main armée et des vols de bovidés se sont déroulés à Ambahikily à Morombe. Vingt-deux autres bœufs ont été volés à Beroroha et quatre autres dans la commune de Behompy, dans le district de Toliara II. De source auprès de la Gendarmerie, des échanges de tirs nourris s’y sont passés entre les bandits et les forces de l’ordre le 17 avril.

Dernièrement, un conflit familial sur la propriété d’un terrain à Milenake a conduit au viol de la fille de l’un des membres de la famille antagoniste. Un gendarme, appartenant à la famille adverse, a placé « des éléments gênants » en détention. Le pacte social Dinabe, instauré en 2016, par le colonel Jules Rabe, alors chef de la région Atsimo-Andrefana, est censé « arranger » tous genres de conflits et de cas d’insécurité rurale dans toute la région. Le Dinabe a démontré ses preuves, mais également ses bavures. Les échos de l’«affaire Jonary » à Morombe a fait douter de son efficacité aux yeux de nombreux observateurs, jusqu’aux hautes instances et l’on a assisté à la descente du Premier ministre en personne à Antanimieva au mois d’octobre.

Gestion

Près de mille six cents bœufs sont conflictuels. Des bœufs dits volés ont été remis à leurs propriétaires, mais dans des conditions discutables. Diverses explications ont été entendues de part et d’autre sur cette affaire, aujourd’hui « endormie », remettant en question diverses responsabilités civiles et militaires. En tout cas, des membres du Dinabe de Morombe sont en situation difficile.

« Le pacte Dinabe est, en effet, malmené actuellement et plusieurs des membres du Dinabe rencontrent diverses formes d’intimidation. Mais il faut également admettre les bénéfices tirés par l’établissement et l’application de ce pacte social en tant que préventif et dissuasif aux vols », explique Jules Rabe. Le Dinabe est, entre autres, montré du doigt quant aux profits accordés aux membres ou encore aux décisions imposées dans la résolution d’un conflit. Un voleur de bœufs est tenu de rembourser le double de ce qu’il a volé pour éviter la prison par exemple.

« Pour moi, il vaut mieux gérer les bavures du Dinabe que gérer les problématiques de l’insécurité », se défend-il. « Les décisions à prendre reposent sur le contenu des cent quarante articles du pacte, lesquels spécifient les particularités sociales et culturelles de chacune des cent vingt-et-une communes de la région», ajoute l’ancien chef de région. L’homologation du Dinabe est revue par l’actuel gouvernorat, qui insiste sur la présomption d’innocence ou encore sur les dissensions de fonction des services techniques déconcentrés et des membres du Dinabe.