Infrastructure routière – La RN43 achevée à moitié

55% des travaux terminés. « Le chantier de la réhabilitation et de construction de la nationale 43 reliant Sambaina et Faratsiho devrait être finalisé début 2021 », a annoncé hier Hajo Andrianainarivelo, ministre de l’Aménagement du territoire et des travaux publics lors d’une descente sur les lieux. « La réhabiliation de la route nationale 43, qui relie Sambaina à Faratsiho a démarré en 2018. Face au problème de gestion de l’époque, le chantier a été retardé de plusieurs mois. Mais le chantier avance comme il se doit », rassure le ministre. à l’heure actuelle, tous les matériaux sont déjà sur place. Plusieurs partenaires se donnent la main sur ce chantier.

Parmi eux figurent le Fonds Saoudien de développement ou encore la Banque Arabe pour le Developpement Economique en Afrique (BADEA). Près de soixante-dix milliards d’ariary sont utilisés avec les quelques vingt-quatre milliards d’ariary provenant de la BADEA, tandis qu’une autre partie des fond constitue la contribution de l’état malgache. « à cause de la vetusté des infrastructures routières, les agriculteurs ont toujours opéré une vente à perte mais, une fois achevé, ce chantier peut apporter un coup de pouce aux agriculteurs de cette localité », a conclu le ministre de l’Aménagement.