Épidémie – Des centaines de contacts étroits surveillés

Vigilance. Les contacts étroits des porteurs du Covid-19 sont surveillés de près. Ils doivent se confiner pendant quatorze jours. « Le virus du Covid-19 se transmet par les gouttelettes respiratoires, propulsées par le nez ou par la bouche. Mais également, par contact avec la victime. Il est donc essentiel de les observer pendant quelques jours, pour voir s’ils vont développer les symptômes de la maladie», explique un responsable de district sanitaire, hier.

Ils sont au nombre de six cents, répartis dans plusieurs districts, selon le rapport de la direction de Veille sanitaire et de surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER), dimanche. La majeure partie de ces contacts étroits se trouve à Antananarivo-ville. En détail, trois cent trente-neuf sont isolés dans la capitale, cent vingt-sept à Toamasina I, onze à Toamasina II et cent vingt-sept dans la région Matsiatra-Ambony. « Un cas peut avoir jusqu’à quinze contacts, si l’on compte les membres de sa famille qui vivent avec lui, ses collègues de bureau, etc. Lorsque le risque est élevé, le nombre de personnes à surveiller augmente, aussi», explique une source.

Le Dr Armand Rafalimanantsoa, directeur de la DVSSER a indiqué, en outre, que des personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés, se trouveraient également dans les districts d’Ambatolampy, d’Arivonimamo, d’Antalaha, de Maevatanàna et de Mahajanga I. « Il faut renforcer la vigilance dans ces cinq districts », indique-t-il.

Des agents de santé au niveau des districts sanitaires suivent l’évolution de leur état de santé pendant les quatorze jours d’isolement. À la fin de leur isolement, ils effectuent un test de diagnostic, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie. « C’est ainsi qu’on a pu détecter la plupart de ces cas contacts. »