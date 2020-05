Diplomatie – De nouveaux dons de la Corée pour la lutte contre le Covid-19

Mille équipements de protection individuelle, des extracteurs d’acides nucléiques, des centrifugeuses et d’autres équipements médicaux sont arrivés de Corée, hier, à l’aéroport d’Ivato. Quinze mille kits de dépistage et d’autres équipements médicaux devraient débarquer d’ici la fin du mois. Ce second envoi fait suite aux cinq mille kits de dépistage arrivés il y a deux semaines. Ce, après un appel lancé par l’ambassade de Corée à Madagascar.

L’ONG coréenne Good Neighbors a été la première à réagir en envoyant ce second lot d’équipements. Cette organisation envisage d’ailleurs d’ouvrir un bureau sur la Grande île dans le courant de l’année. La République de Corée s’active sur le front de la lutte contre la pandémie à Madagascar. « Le coronavirus est une menace pour l’humanité toute entière. La Corée continuera à soutenir la lutte de Madagascar contre le coronavirus », déclare l’ambassadeur Sang-Woo Lim, à Ivato.