Compagnie d’assurances – Une femme dirige l’Assurance Aro

Lantonirina Andrianary devient le directeur général de l’Assurance Aro. Elle a obtenu le meilleur score et a été sélectionnée parmi les 45 candidats ayant répondu à l’appel à candidature. Le cabinet COEF Ressources a assuré le processus de recrutement. Sur les 45 candidats, dix-neuf présélectionnés sont passés devant les neuf membres du Conseil d’administration (CA) de la compagnie. Lantonirina Andrianary a décroché le poste en raison notamment de ses compétences dans le secteur. Le nouveau directeur général a déjà été cadre chez Assurance Aro il y a quelques années, et a travaillé un temps à l’extérieur. Elle revient au pays et crée « Madarisk », un cabinet de conseils en assurances. Avant elle, la compagnie d’assurances Aro a été dirigée par Zafiarisoa Rakouth, intérimaire pendant huit mois. Avant lui, le directeur général a été en poste pendant dix ans. L’État est actionnaire majoritaire de l’Assurance Aro à 73%. Six administrateurs sont issus de l’État, deux sont des représentants des salariés et un administrateur vient de la Société nationale de participation (SONAPAR). Lantonirina Andrianary est membre du groupement des Femmes entrepreneures de Madagascar (GEFM). Le groupement félicite particulièrement ainsi l’une de ses membres car c’est une grande première que l’Assurance Aro soit dirigée par une femme.