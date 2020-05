CHU d’Androva – Les salles d’urgence et d’isolement réhabilitées

Une action très utile. Le Rotary Club International de Mahajanga a réhabilité la salle d’isolement et la salle d’urgence au CHU d’Androva. Les travaux sont achevés depuis mars. « Lors de la visite des membres du Rotary de Mahajanga, nous avons constaté que les salles d’urgence étaient en mauvaises état. Malgré les efforts déployés par le corps médical, les infrastructures vétustes et les matériels archaïques ne permettaient pas d’observer des conditions d’hygiène acceptables pour une telle structure. Pour les malades admis en urgence, des risques de contagion nécessitaient des précautions particulières. C’est dans cette optique que nous avons alors pris en charge les travaux de réhabilitation », explique le président du RC de Mahajanga, Christophe Ralalarivony.

Ce projet de réhabilitation dans l‘hôpital d’Androva a été réalisé par le District 9220 du Rotary International et des partenaires locaux. Le coût des travaux a été évalué à 10 000 euros. La transformation d’un local en une salle d’isolement a été entreprise en élevant une cloison de séparation. Le sol a été revêtu, les murs carrelés, la plomberie et les équipements électriques remplacés. Les portes et vitres ont été aussi réparées. Des toilettes et une salle d’eau sont créées, des climatiseurs et des matelas avec housse remis à l’hôpital.

La réception officielle de ces salles d’urgence et d’isolement s’est effectuée le 19 mars en présence du directeur du CHU d’Androva, le Pr Koecher Diavolana Andrianarimanana, et du chef du Service des urgences, le Dr Gianni Raharisoa Rasamimanana.

Le Rotary Club de Mahajanga, fondé en septembre 1961, compte célébrer ses soixante ans en 2021.