Ambohimangakely – Graine de vie soutient les plus démunis

Mille personnes parmi les plus démunis seront appuyées à partir du 9 avril dans la région d’Anala­manga. Des produits de première nécessité ont été distribués pour la première vague de ce mois, par l’ONG Graine de Vie, qui n’œuvre pas seulement dans le domaine de l’environnement. Le 22 avril dernier, plus de cent cinquante familles issues des plus vulnérables dans la commune d’Ambohimangakely, entre autres dans le fokontany Mahatsara et dans la commune de Sabotsy Namehana, dans quelques fokontany, dont Ambatofotsy, Antsahatsiresy, Tsarafara et Antanetibe, plus de deux cent cinquante personnes ont en bénéficié.

Les plus ciblées sont particulièrement les personnes âgées et celles dans une situation précaire durant la période de confinement. Mis à part l’appui, l’ONG Graine de Vie veille également à la distribution des pépinières dans toute la Grande île. Pour l’année dernière, environ cent soixante-sept pépinières ont été distribuées.