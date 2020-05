Accident à Andriba – L’étudiant rescapé sort du coma

Emouvantes funérailles et nouvelles réjouissantes se mêlent. Alors que les obsèques des trois hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale et de l’enseignement technique et de la formation profession­nelle (MENETFP), ayant trouvé la mort vendredi vers 13 heures, lors d’un accident de la circulation survenu sur la RN4 à la hauteur d’Andriba, se sont déroulées dimanche et lundi, les deux rescapés du drame, dont Ali am Kassim, une adolescente de seize ans, ainsi que Thonyco Aurians, étudiant en médecine à l’université d’Antana­narivo et assistant parlementaire sont, pour leur part, hors de danger.

Après avoir sombré dans le coma, le jeune universitaire de vingt-sept ans est revenu à lui et a déjà pu regagner son foyer dimanche, après avoir reçu les soins nécessaires. L’inhumation d’Imrana Ali , directeur général de l’Office National des Compétences et de la Forma­tion Professionnelle (ONCFP) auprès du MENETFP a été effectuée dimanche.

Avion

Un avion léger a été spécialement mobilisé pour acheminer sa dépouille à sa ville natale à Vohémar. Les corps de Sévérin Rabe, directeur de l’Office National de Prévention des Accidents Scolaires de Madagascar (ONaPASCOMA) et le directeur du Centre National de Production de Matériel Didactique (CNAPMAD) Ampy Anders Andrianjafim­parany ont, en revanche, quitté Tana dimanche après une cérémonie d’adieux au siège même du ministère à Anosy, pour être acheminés respectivement à Mahajanga et Toamasina.

Les trois hauts fonctionnaires allaient regagner Tana lorsque la mort les a happés. Ils revenaient d’une mission à Antsiranana lorsque ce naufrage à port est survenu. De source ministérielle, les trois hommes ont été envoyés à Antsiranana où ils se sont assurés de l’effectivité de la reprise des cours dans les classes d’examen après l’amorce du déconfinement.

Sur le chemin du retour, le 4×4 pick-up de marque Nissan Hardbody à bord duquel ils se trouvaient a fait des tonneaux par-dessus un ravin d’une centaine de mètres, perché au point kilométrique 221+400. C’est le défunt directeur de l’OnaPASCOMA Sévérin Rabe qui était au volant du véhicule lorsque le pire s’est produit.