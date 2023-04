UNIVERSITÉS PUBLIQUES – Déblocage de cinq mois de bourse

Le calendrier du paiement des bourses d’études vient d’être publié et ce à partir du 17 Avril. C’est ce qui a été annoncé hier lors d’une conférence de presse organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, de la poste et des télécommunications hier à Antaninarenina. Après les revendications des étudiants issus de trois universités avant-hier, les deux ministères ont annoncé que les étudiants obtiendront leurs bourses à partir du 17 avril. “ Le calendrier du paiement des bourses sera disponible après le retour des vacances de Pâques,”promet la Professeure Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi, les six universités publiques vont en bénéficier. Il s’agit des premiers mois de l’année universitaire 2022-2023, dont les cinq mois de bourses d’études et les allocations d’équipements. Le retard des bourses a été expliqué par la longueur des procédures, principalement l’établissement des listes. “ Actuellement, l’université d’Antananarivo a remis la liste et nous sommes en train de peaufiner la vérification finale du contrôle des doublons dans la liste, avant d’entrer dans l’engagement. Pour les universités de Fianarantsoa et de Mahajanga, les listes des étudiants sont arrivées au ministère depuis vendredi dernier. Pour Antsiranana et Toamasina, elles ont été reçues hier puis elles devront subir quelques modifications. Seule l’Université de Toliara n’a pas encore envoyé sa liste”, enchaîne la ministre. La première étape est passée. “ Le retard des inscriptions a un impact sur le traitement des listes. Trois universités ont complété leurs listes et nous allons passer par le paiement bientôt”, indique Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, de la poste et des télécommunications.