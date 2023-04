TOLAGNARO – Un gardien s’est fait arracher les yeux

Crime barbare. Tsibiby Manoasy, dans la soixantaine, gardien du lycée de Ranopiso, dans le district de Tolagnaro, a subi l’ablation de deux globes oculaires, lundi. Il est maintenant soigné dans le centre hospitalier de référence régionale Philibert Tsiranana de la ville. Ce jour-là, le proviseur a trouvé bizarre que le concierge n’ait pas rangé son matelas, laissé dans son bureau où il dort chaque nuit. Il ne l’a pas vu sur les lieux non plus depuis son arrivée, le matin. Du coup, il a alerté les gendarmes. Ceux-ci ont vérifié son domicile isolé dans une forêt, loin de l’établissement. Là-bas, ils ont constaté que la maison a été fermée à clé. Des traces de pas ont été relevées devant la porte, amenant à croire que le gardien a été capturé et trainé jusqu’à un endroit buissonneux. En suivant les traces, les gendarmes ont retrouvé le sexagénaire qui n’a plus ses yeux. Toujours vivant, il a été transporté à l’hôpital. Son état de santé s’est amélioré, selon les médecins. Une enquête a été ouverte pour identifier les voleurs d’organe. « La victime habite seul », raconte la gendarmerie.