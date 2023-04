SANTÉ PUBLIQUE – L’AVC atteint de plus en plus de jeunes

Les victimes d’Accident vasculaire cérébral (AVC) sont de plus en plus nombreuses. Il peut survenir aussi bien chez les adultes que chez les jeunes.

Livamalala Andriamananjara, journaliste sportif de la chaîne télévisée Viva Madagascar, âgé de 34 ans, aurait trouvé la mort des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC), lundi. Ses proches racontent. « Il se plaignait de maux de tête, le matin. Il a encore assuré son travail, durant la journée. Après avoir quitté le bureau, il est tombé dans la rue. Il a succombé. C’était un AVC.». L’AVC a toujours été connu comme une maladie qui touche principalement les plus de 65 ans. Mais des études scientifiques au niveau mondial observent la recrudescence des cas chez les jeunes de 18 à 55 ans. Des médecins malgaches affirment que cette maladie n’épargne plus personne, de nos jours. Des centres hospitaliers universitaires (CHU) d’ Antananarivo enregistreraient des jeunes d’une vingtaine, d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années, souffrant de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau sanguin menant le sang au cerveau, dans leurs services de réanimation. « Il y a deux semaines, un jeune d’une vingtaine d’année a été admis chez nous, suite à un AVC. Il a été transféré dans un autre hôpital pour être opéré. Des confrères m’ont rapporté qu’il est décédé quelques jours après.», témoigne un médecin réanimateur. Les services de la neurochirurgie auraient également des sujets jeunes parmi leurs patients.

Problèmes renaux

L’AVC peut survenir à la suite d’une malformation des vaisseaux sanguins ou des problèmes rénaux, chez les jeunes. Mais le changement des modes de vie et le développement des facteurs de risque cardio-vasculaires ont également favorisé son développement. Les médecins mettent en garde contre les mauvaises habitudes alimentaires, le fait de manger gras, l’inactivité physique, le tabagisme, l’alcoolisme, l’obésité, le diabète, le taux élevé de cholestérol. Ils accusent également l’hypertension artérielle non explorée. « La plupart de la population ne se font pas dépister. La majorité des personnes diagnostiquées hypertendues ne prennent pas de médicament ou interrompent les médicaments, lorsqu’elles se sentent mieux. Alors que le traitement doit être à vie », note un médecin. Pour prévenir l’AVC, les professionnels de santé recommandent des activités physiques régulières, une alimentation variée et équilibrée, la réduction de la consommation de sel et de matières grasses, d’éviter la cigarette et l’alcool. Ils exhortent le renforcement de la prévention. « En cas de céphalées fréquentes et de douleurs à la nuque, il faut consulter un médecin. Cela peut être des signes d’hypertension artérielle. », conseille notre source. La faiblesse d’un seul côté du corps, l’engourdissement ou le fourmillement au niveau du visage, dans les bras ou dans les jambes, la difficulté à parler ou à comprendre ce que disent les autres, des troubles de la vue, des étourdissements, comme la perte d’équilibre, sont déjà des signes avant-coureurs de la maladie.