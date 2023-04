RUGBY- TROPHÉE BARTHES U20 – Les Makis visent la Coupe du monde

Madagascar s’est hissé en groupe A comprenant les huit meilleures équipes africaines de la catégorie U20 pour disputer le trophée Barthes dans quinze jours.

Vingt-huit jeunes joueurs de moins de 20 ans sur les soixante-dix au départ ont été retenus pour s’envoler au Kenya afin de disputer le tournoi du Trophée Barthes, qui se déroulera du 20 avril au 1 mai à Nyayo Stadium de Nairobi au Kenya. « Madagascar prépare ce rendez-vous avec sérieux, comme à son habitude, car une place au « World Trophy Junior », qui se joue toujours au Kenya du 24 juin au 14 juillet, sera l’objectif principal à part le titre du de champion d’Afrique », confie Antsoniandro Andria­norosoa, DTN de Malagasy Rugby.

« Techniquement la Tunisie est à notre portée avant d’affronter le Zimbabwe. Les joueurs malgaches ont leur chance d’aller loin. L’objectif principal est d’atteindre la finale contre le Kenya, dans ce cas nous serions qualifiées d’office pour le World Trophy Junior qui se jouera toujours au Kenya. Dans l’autre cas de figure, si nous jouons la demi-finale contre le Zimbabwe, il faudra batailler dur pour atteindre la finale » conclut-il. Depuis le mois de janvier à ce jour, les jeunes Makis de Madagascar n’ont cessé de travailler dur pour atteindre une forme physique optimale. Affronter les sept autres pays africains n’est pas chose facile, surtout contre le Kenya qui joue à domicile. Pour ce vendredi, les jeunes Makis U20 affronteront les joueurs de 3FB en test match. Le nouveau coach, Jonah Andrian­koto, travaille d’arrache-pied avec les Makis junior depuis le mois de janvier pour rendre ces jeunes rugbymen plus compétitifs et capables d’affronter les sept meilleures équipes africaines du groupe A.

Deuxième en 2021

Un pays qui a connu une grande évolution dans le rugby africain est la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur principal Dao Gaoussou n’a pas caché l’ambition de son équipe: « Je ne crains personne. Ils ont une tête, deux bras et deux jambes. On a aussi une tête, deux bras et deux jambes. Le rugby est un sport de combat. Et j’aime me battre. Nous nous battrons au Kenya, croyez-moi », confie Dao Gaoussou.La tâche qui attend les jeunes makis de Madagascar n’est pas simple car depuis la création du tournoi, Mada­gascar n’a trouvé le podium qu’une seule fois où il est classé deuxième en 2021, après avoir été battu par le Kenya sur le score de 20-21. La compétition « Trophée Barthes » a été créée en 2017, dans l’optique de prendre le relais de la Coupe d’Afrique des moins de 19 ans. Le trophée porte le nom de Jean-Luc Barthes, artisan du développement du rugby en Afrique, mort le 10 février 2016. À sa création, elle était l’unique compétition junior organisée par Rugby Afrique. La Namibie et le Kenya sont les grands favoris du tournoi car ces deux pays ont déjà remporté par deux fois le tournoi : la Namibie en 2017 et 2018, le Kenya en 2019 et 2021. En 2021, Mada­gascar a occupé la deuxième place. Depuis la seconde édition, la compétition fait office de tournoi qualificatif pour le Trophée mondial des moins de 20 ans, antichambre du championnat du monde.

Les huit pays qualifiés

Le Zimbabwe, la Namibie, le Kenya, Madagascar, la Tunisie, l’Ouganda, la Zambie, la Côte d’Ivoire.