ROUTE NATIONALE 4 ANKARAFANTSIKA – Les dégats à l’entrée d’Ampijoroa s’accentuent

L’état de l’infrastructure routière nationale n°4 reliant Mahajanga à la capitale s’est légèrement amélioré ces derniers temps. Par contre, l’entrée entre le village d’Ampijoroa et le fokontany de Befotoana, com­mune rurale d’Andra­nofasika et district d’Ambato- Boeny, commence à se dégrader considérablement et dangereusement, depuis plusieurs mois. Le tronçon, d’une cinquantaine de mètres, est difficilement praticable. Le béton a cédé depuis quelques années et les crues s’agglutinent sur place, rongeant la voie. Pire encore, des tiges de fer sont apparus et crèvent les pneus des véhicules qui circulent sur cet axe. Aucune autre issue ou déviation n’est possible, il faut rouler au-dessus de cette portion très détériorée. Des travaux de réhabilitation ont été effectués sur cette partie endommagée vers 2013. La circulation était très difficile, voire même coupée, lors de la période des pluies, auparavant. Puis, la voie s’est abimée petit à petit. Hormis les dégâts causés par la dégradation de l’environnement qui provoque des glissements de terrain sur place et l’embourbement de la nationale, des actes de destruction délibérés par des gamins sont à déplorer et constatés. Ces enfants, pelle en main, font semblant de boucher les trous avec de la terre au passage des voitures. Ils quémandent de l’argent en contrepartie. Or, cette action ne fait que détruire encore plus la chaussée. « Des travaux de réparation de cette portion de la rn4 vers le parc Ankarafantsika sont en cours. Ils démarreront prochainement », a promis le coordonnateur régional de l’Agence des transports terrestres , ATT, de Mahajanga, Toky Rahaingo. La partie de route coupée à Anjiajia, qui constitue le point noir et la bête noire des chauffeurs, est nettement plus praticable depuis plusieurs semaines, en comparaison de son état de janvier. « De nombreux autres points noirs, dont celui du croisement de Bevilany, ont grandement évolué en bien. Les grandes cavités jonchées de rocs de pierre n’existent plus. Les bosquets et les arbustes ont été enlevés et coupés. La circulation est rétablie, mais toutefois, ce n’est encore que du provisoire car c’est encore en terrassement. La durée du trajet entre Tana et Mahajanga est réduite à plus de 11heures, quand auparavant il fallait compter plus de 14 à 15 heures de voyage », a expliqué un conducteur venant de la capitale, le week-end dernier.