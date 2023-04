RALLYE – CLIO TROPHY TERRE – Faniry assure, Mika victime de caprices mécaniques

Des hauts et des bas d’entrée. Les jumeaux Rasoamaro­maka participent pour la deuxième année consécutive au championnat de France Terre Clio Trophy après la première saison découverte 2022. La manche inaugurale, la 26e édition du Rallye Terre des Causses de ce week-end, a servi de tour d’échauffement pour les pilotes malgaches. Faniry termine à la troisième place chez les juniors et cinquième au général du Clio Trophy. Mika a quant à lui fini septième chez les juniors et 21e au général. «En général, le Rallye Clio Trophy s’est bien déroulé pour nous, malgré la pluie et la piste boueuse. Heureusement, nous avons pu obtenir de bons résultats. Un tel état de la piste nous a permis d’étoffer nos expériences car nous ne sommes pas assez habitués» a exprimé Faniry Rasoamaromaka. «Tout est allé bien côté voiture, sauf le souci au niveau du système de freinage à la dernière spéciale. Ainsi, nous avons dû gérer et baisser le rythme pour assurer l’arrivée» poursuit-il. Son frère Mika a été, quant à lui, victime de caprices mécaniques. «Ce n’était pas du tout le résultat que nous avions espéré. Nous n’avons pas pu attaquer en raison d’un souci mécanique au niveau de la transmission, dans deux spéciales, lors de la première journée. Ainsi nous avons roulé avec une seule transmission, de plus la piste était boueuse à la suite d’un temps pluvieux» relate Mika. Il a tenté de se relancer le lendemain et a réalisé un temps scratch lors de la première spéciale du dimanche et a aussi failli remporter le power stage. «Nous avons rattrapé deux autres équipages dans la spéciale, ce qui a entraîné notre retard et nous a empêché de faire le temps scratch» regrette-t-il. Selon le préparateur de la team Fun Méca Sports, «la génération de transmissions actuelle n’est pas assez résistante… Six abandons ont été enregistrés durant le rallye en raison de problèmes de transmission» explique Mika. Les autres se sont retirés de la course tandis que l’équipage Mika-Bastien Pouget a poursuivi la course jusqu’au bout et assuré l’essentiel. Les pilotes malgaches se focaliseront dès maintenant sur la préparation de la prochaine manche du Clio Trophy, le Rallye terre de Castine programmé dans un mois, les 6 et 7 mai.