NOSY BORAHA – Un festival de jazz pour booster le tourisme

Le jazz est une musique universelle, capable de réunir des personnes venues du monde entier autour d’un même amour pour cet art.

C’est dans cette optique que le NBJFOC (Nosy Be Jazz Festival Organisation Commitee) organise, du 5 au 10 avril , le Nosy Boraha Jazz Festival, sur l’île paradisiaque de Sainte-Marie, Madagascar. Durant six jours, les festivaliers pourront écouter une dizaine de groupes de jazz dans un cadre idyllique en plein air, en profitant notamment d’un concert de Pâques à la Pointe Sud. Selon le président du Nosy Be Jazz Festival Organisation et Commitee, Niry Ravelojaona, « l’objectif de ce festival est de booster le tourisme à Madagascar, grâce à un produit culturel de qualité et international. En effet, la programmation éclectique du Nosy Boraha Jazz Festival attire un public diversifié, incluant des adultes, des enfants, des adolescents et des touristes. Ainsi d’assurer la cohésion sociale et de développer la communication autour du festival pour toucher et drainer un public d’initiés, les touristes mais aussi le grand public saintmarien ». Le comité d’organisation du festival est une association culturelle reconnue d’utilité publique, qui s’est associée à l’Office National du Tourisme de Madagascar et à l’Office Régional du Tourisme de Sainte-Marie pour garantir un événement réussi.

Mélange

Cette collaboration permettra de mettre en avant la richesse culturelle de Madagascar et d’inciter les touristes à découvrir cette magnifique île. Le festival accueillera des artistes internationaux renommés tels que Sulaiman Hakim des États-Unis et Kekko Fornarelli d’Italie, Jozéfinn’Austral View, de La Réunion, Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar ainsi que des artistes malgaches de premier plan tels que Lalatiana, Weaver Trio + Jiro Rakotozafiarison ou encore Denise. Les artistes internationaux pourront devenir les ambassadeurs de Madagascar lorsqu’ils voyageront dans d’autres pays, ce qui permettra de faire connaître la destination.Selon Soulaiman Hakim, l’artiste venu des États-Unis: « Le jazz est pour moi un mélange de différentes musiques comme le blues, le soul, le folk. J’ai déjà voyagé dans différents pays et je voulais venir à Madagascar pour découvrir le pays et sa scène jazz. De pouvoir faire des échanges et partager avec les artistes locaux». Ce festival offrira également aux touristes la possibilité de découvrir Madagascar de manière ludique et amusante.