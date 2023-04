La vieille cité protégée par de profonds ravins

D’Avaradrova, au nord du Rova, on peut passer à Atsinanandrova, à l’est, où l’on ne rencontre que les chefs claniques des Mainty et les Tandapa comme Rainimaka , Rainivoanjo, Ratsirombaka, Rainibenjafy… ( lire précédente Note). Les Tsimahafotsy et les Tandapa se partagent aussi le quartier d’Ankadinandriana. Plus tard, le prince Ramahatra en détient une partie. C’est là, dit-on, que l’on jette les vieilles hardes, nippes et détritus de toutes sortes provenant des Palais du Rova. Après la conquête française, le quartier est assaini et l’on y construit, entre autres, l’hôpital indigène. Andrianampoinimerina offre Atsimondrova (au sud du Rova) à sa sœur Ralesoka (Angavokely) et son mari Rabasivalo. Tout à côté, Ankazomasina (aux bois sacrés) sert de dépotoir aux bois de lits, usés ou cessant de plaire.

Mais ils restent sacrés car ils ont appartenu aux souverains. Dans ce quartier, il y a aussi Anteza, devenu Miadamafana sous Ranavalona Ire, et Ankaditapaka plus au sud. Il s’agit d’une interruption dans le grand fossé qui entoure la cité entre Angavokely et Ambohimitsimbina. Selon une légende, c’est à ce dernier endroit que les condamnés à mort, dans leur marche au supplice, sont parfois rejoints pour s’entendre annoncer que le roi les gracie, en considération du recours présenté par son grand et sage conseiller Hagamainty, « celui qui fait vivre ». En aval d’Ambohimitsimbina, se trouve le lac de Rasahala (Amparihindrasahala), l’une des épouses d’Andrianampoini­merina. C’est là que sont élevés les oiseaux que le roi aime chasser. Un autre lac se situe à l’ouest en aval d’Ankadinandriana : c’est Amparihimaimbo. Ce lac nauséabond est ainsi appelé car l’on ne peut y puiser de l’eau pour n’importe quel usage, celle-ci étant trop sale. Il devait servir de déversoir des eaux de pluie qui entrainent toutes sortes de détritus. Andrefandrova, l’ouest du Rova, revient aux Tsimahafotsy également. C’est là que se trouve le grand marché d’Ambononoka, créé par le grand monarque.

C’est aussi là que résident les chefs de troupes royales- les Cinquante et Soixante-dix hommes- entre autres, Rafaralahimanadala rebaptisé Rakelihendry par le souverain, Rafanoharana et Andriankotonavalona. Ce dernier perd une de ses jambes au cours de l’une des expéditions menées contre le Rova d’Antananarivo, alors qu’à la tête de ses hommes, il lance l’assaut par Ankorahotra. Là où il a été blessé, le roi fait ériger une pierre (Ambatonandrian­kotonavalona) marquant ainsi que cette partie du quartier lui appartient. Mais ce n’est que plus tard que son fils, Ravahotra (ou Ravahatra ?) commence à couper les arbres pour s’y installer avec sa famille. À l’extrême-ouest du Rova, se situe le ravin d’Ampamarinana, de son vrai nom Tsimahatsaka, -qu’on ne peut niveler- où, sous Andrianampoinimerina sont jetés, ligotés, les condamnés à mort pour détention et/ou utilisation de ody puissants. Mais il est surtout tristement célèbre à cause des martyrs chrétiens qui y sont précipités sous Ranavalona Ire. Ampamarinana surplombe d’ailleurs Ambatoborodamba, la pierre où se déchire le lamba. Tous ces anciens quartiers existent depuis la vieille cité d’Anala­manga, mais modifiés.

Certains ont perdu leur nom originel, d’autres sont redéfinis par Andrianam­poinimerina surtout. Depuis la ville s’agrandit considérablement, d’abord en direction du nord, route suivie par les souverains pour se rendre à Ambohimanoro, au nord d’Andohalo, là où l’on indique le chemin. Sous le grand monarque merina, en effet, aucune construction ne se bâtit hors de la vieille ville, sauf à Ankadimbahoaka et Fiadanana, avant-postes au sud d’Antananarivo, habités par les colons Tsimahafotsy ; à l’ouest, Mananjara appelé aussi Itaosy ou Tsimanalady, occupé par les Mandiavato-Vakinandriamalama; au nord, Faravohitra par les Tsimahafotsy et les Mandiavato ; et à l’est, Faliarivo par les Mainty et Ambatoroka par les Mandivato-Vakinandriamalama. Bientôt, Andrianam­poinimerina crée le quartier d’Amparibe. Depuis qu’il s’est emparé d’Antananarivo, c’est là qu’il s’adresse à ses sujets pour leur faire part de ses projets d’extension de l’Imerina. Ce quartier, en pleine vallée- comme Ambohipo à l’est et Soavi­masoandro à l’ouest- abrite sa réserve de riz réuni auprès des collecteurs (isam-pangady). Ce sont des Tandapa qui y résident, les simples sujets s’installant tout autour du hameau. Celui-ci s’étend petit à petit sous les souverains suivants qui accueillent les originaires des territoires nouvellement conquis.