INSTITUTION FINANCIÈRE – La Caisse d’épargne de Madagascar thésaurise 432 milliards d’ariary

Les années difficiles semblent oubliées pour la Caisse d’épargne de Madagascar, CEM. Qui a retrouvé sa splendeur financière par l’effort de ses dirigeants et de son personnel professionnel. Une solidité financière bien établie. C’était la révélation hier à Andrononobe où la Caisse d’épargne de Madagascar a inauguré sa vingt- cinquième agence dans le pays. La quatrième dans la capitale après Tsaralalana, Antsakaviro et Andravoahangy. La première pour l’Avaradrano à la lisière de l’entrée et la sortie au nord d’Antananarivo. Avec une certaine fierté empreinte de modestie, Claude Andriamanantsoa, secrétaire général de la CEM, qui assure la direction générale par intérim avec Serge Razafindrakoto, directeur général-adjoint de l’exploitation, a annoncé que « les épargnes thésaurisées depuis cent ans s’estiment à 432 milliards d’ariary. Ce qui constitue un gage de confiance de la part des clients, des parents qui ont ouvert des livrets pour leurs enfants. La CEM a toujours fait du slogan « vous faire progresser » son leitmotiv. Elle n’a pas changé cet esprit ancré dans de nombreuses familles du pays ». Et dans cette quête perpétuelle de servir la communauté, la CEM a été autorisée à consentir des prêts depuis 2019. « En trois ans, 3000 bénéficiaires ont eu accès à nos lignes de crédit. Ce qui semble assez dérisoire par rapport au nombre d’ épargnants. Nous en sommes à 1,2 millions de comptes ouverts à raison d’un taux moyen mensuel de bonification de 2%. La CEM offre deux possibilités d’emprunts. Safidy pour la consommation et Avotra, dédié aux entreprises de production, » explique Claude Andriamanantsoa. Qui entrevoit déjà l’avenir au présent par l’adoption de la digitalisation pour sécuriser les transactions financières passant par la CEM et pour une meilleure gestion des portefeuilles de la clientèle. Une pratique en vogue prônée par le gouvernement. L’Agence d’Andronobe offre tous les services de la CEM. Livret d’épargne, ouverture de compte, dépôt à terme, épargne retraite, transferts d’argent. L’équipe de neuf personnes expérimentées, sous la direction de Olivier Heritiana Andriamiharisoa, est prête à servir la clientèle reçue dans les meilleures conditions dans un immeuble flambant neuf. Le reflet de la belle réussite actuelle de la CEM. Qui n’oublie pas ses vocations premières. L’éducation financière des enfants. Et prévoit de devenir un acteur majeur dans les actions visant à consolider l’inclusion financière des Malgaches. Encore trop faible pour être significative pour l’économie nationale.