FAMOLOANA TELOZORO – Un atelier mensuel de littérature et d’écriture

Ce mercredi 5 avril dans l’ après-midi, Famoloana Telozoro organise un atelier mensuel sur le thème « Lignes directrices pour ceux qui ne veulent pas écrire en vain – Le rythme de la poésie » animé par Andrianirina Hobiana à la Bibliothèque nationale. Cette formation est une collaboration entre Famoloana Telozoro et le ministère de Communication et de la culture, dans le but de sensibiliser et de former les écrivains en herbe sur l’importance du rythme et de la poésie dans l’écriture littéraire. De nombreux écrivains passionnés de littérature et de poésie ainsi que des fans de la culture malgache sont attendus à cet événement.