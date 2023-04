ÉLECTRICITE – Blackout à Antananarivo

Une panne massive d’électricité est survenue dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA), hier, en début de soirée. Le courant a été coupé totalement à Antananarivo, pendant une trentaine de minutes. La Jirama affirme la coupure générale de l’électricité dans le RIA. « Les quatre groupes de la centrale hydroélectrique d’Andekaleka se sont déconnectés. Les techniciens travaillent déjà pour que l’approvisionnement en électricité revienne à la normale », indique cette société de production et de distribution en électricité et en eau, tout en présentant des excuses à ses clients. Des clients, dont la majorité sont déjà à fleur de peau à cause des services « lamentables » de la Jirama. Le weekend dernier, des habitants d’Alakamisy-Fenoarivo ont manifesté dans la rue et ont coupé la circulation sur la route nationale 1, suite à la panne de courant dans leur quartier. D’autres abonnés de la Jirama ont haussé le ton sur les réseaux sociaux, à cause des dommages générés par des surtensions, la semaine dernière. « Des ampoules ont grillé, les réfrigérateurs, les amplificateurs et les autres appareils électroniques qui n’ont pas été débranchés lors de la surtension, ne fonctionnent plus.», lancent des habitants de la commune d’Ambohi-mangakely, et des habitants d’Itaosy. Les abonnés de la Jirama réclament l’amélioration des services.