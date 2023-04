DANGER D’EXTINCTION D’ESPÈCE – Le lémurien Babakoto plus que menacé

L’Indri, aussi appelé Babakoto, fait partie des lémuriens les plus en danger d’extinction actuellement. Le GERP le décrit comme le plus grand lémurien vivant. Ce lémurien est en danger critique. «La première menace étant la disparition de son habitat, à cause de la déforestation. Puis la chasse est également à l’origine du danger», indique le professeur Jonah Ratsimbazafy, primatologue. La principale caractéristique est que l’Indri est diurne, il se distingue aussi par l’absence de queue. Le Babakoto est plus observé au Parc national d’Andasibe-Mantadia, dans la forêt de Marimizaha ou au Parc national de Marojejy. Le renforcement de la protection de ces lémuriens est plus que primordial. Le 11ème rapport du Primates in peril en 2022 a indiqué que le déclin des lémuriens de plus de 80% sur dix ans est attendu, en conséquence de la destruction de leur habitat.