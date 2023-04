ANTSIRABE – Un camion broie un piéton et s’enfuit

La dépouille méconnaissable d’un trentenaire a été retrouvée en pleine chaussée à Antsirabe. Le véhicule impliqué dans l’accident a commis un délit de fuite.

Accident mortel et délit de fuite à Tsivatrinikamo Antsirabe. Dans la nuit de lundi à mardi, un piéton est mort écrasé par un poids-lourd. Selon les informations communiquées, le conducteur ne s’est pas arrêté, laissant sur les lieux la victime. Le défunt est un homme âgé de trente-cinq ans, il habitait au bord de la route nationale 34, théâtre de cet accident dramatique. À la lumière des informations recueillies, l’accident est survenu tard le soir, à une heure où les routes sont désertes et où de rares véhicules l’empruntent encore. De ce fait, les circonstances ne sont pas encore déterminées avec exactitude, faute de témoins oculaires. Le camion impliqué dans l’accident avait déjà poursuivi sa route lorsque le corps inerte de la victime a été retrouvé gisant sur la chaussée et dissimulé dans la pénombre. La dépouille était difficilement reconnaissable. La boîte crânienne du défunt était comprimée.

Point noir

Le constat porte à croire que l’une des roues du poids-lourd l’a écrasée, tuant la victime sur le coup. De par ses vêtements ainsi que des détails personnels, les personnes présentes ont tout de même réussi à procéder à son identification. Père de famille, le défunt a trouvé la mort à l’âge de trente-six ans. Sitôt alertée, la gendarmerie locale s’est dépêchée sur les lieux de l’accident pour faire le constat et ouvrir une enquête. Bien que les indices semblent insuffisants, la gendarmerie locale a ouvert une enquête et a dans la foulée relevé des informations susceptibles de permettre de remonter jusqu’au véhicule ainsi que son conducteur. Néanmoins, aucune information supplémentaire n’a encore été communiquée jusqu’à hier soir.

L’accident est survenu sur un tronçon de route large et droit. Selon les villageois, l’endroit où le drame s’est produit s’inscrit parmi les points noirs où les accidents de la circulation sont nombreux en raison d’excès de vitesse commis par certains automobilistes imprudents.