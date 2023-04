ANOSY – La bibliothèque nationale intègre un musée de la photographie

D’après la ministre de la Communication et de la culture, la Bibliothèque Nationale Anosy devient aussi un musée de photographies pour une immersion dans l’histoire et les traditions malgaches, depuis le 30 mars. Les visiteurs pourront découvrir cette exposition à travers les murs et les couloirs de la Bibliothèque. Le but de cette initiative est de permettre aux visiteurs de connaître l’histoire et de s’imprégner des traditions et coutumes de chaque région de Madagascar. Il est ainsi recommandé de venir visiter et lire des livres dans ce lieu chargé d’histoire.