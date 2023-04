ADMINISTRATION – La fabrication de tampons sans contrôle

Nous avons demandé à un fabricant de tampons sur les escaliers d’Antani- narenina, s’il peut fabriquer le cachet d’un département ministériel. Il n’a pas hésité une seule seconde. « Il faut que vous me montriez le modèle à reproduire, pour que je puisse évaluer le tarif du service à faire», nous a répondu ce jeune homme, hier. Il nous persuade qu’il peut nous faire une offre de 15 000 ariary, si les écritures sont assez simples. Son homologue, à quelques mètres de lui, est plus vigilant. Il nous répond qu’il ne peut pas fabriquer des tampons officiels, lorsque nous nous sommes présentés à lui, comme étant des journalistes. « Nous ne fabriquons pas de cachets officiels. Sur les modèles que vous voyez là, nous faisons des cachets d’entreprises privées, de commerçants, d’établissements scolaires. Nous pouvons écoper de peines, si nous reproduisons des tampons officiels. », note-t-il. Les tampons officiels ne doivent être fabriqués qu’au niveau de l’Imprimerie nationale, « pour éviter les faux et usages de faux. », indique une source auprès du ministère de la Justice. Mais ils sont inarrêtables. Et les contrôles n’existent même pas.