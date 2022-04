Université d’Antananarivo -Les bureaux administratifs fermés

Les personnes qui sont venues à l’université d’Antananarivo pour déposer des demandes de relevé de note, de diplôme, ou de stage sont rentrées bredouilles, hier. Les bureaux administratifs étaient fermés. Les membres du personnel administratif et technique (PAT) de l’université sont en grève. Ils revendiquent le paiement de leur salaire et des indemnités de technicité des mois de novembre et de décembre. « Nous sommes le 4 avril, et nos salaires ne sont toujours pas versés, alors que les nouvelles instructions ont indiqué que nous serons payés, entre le 28 du mois en cours et le 3 du mois suivant. Habitués à recevoir nos paies le 25 du mois, il ne nous reste presque rien de nos prochains salaires. Nous avons été contraints de faire de l’emprunt », fustigent les manifestants. Ils ont bloqué l’entrée à l’université, empêchant les étudiants et les autres agents de l’université d’accéder au campus.

Cette grève risque de continuer, ce jour. Les membres du PAT soulignent qu’ils ne retourneront à leur poste que lorsqu’ils auront touché leurs salaires. Selon un membre du syndicat du PAT qui a suivi les procédures de paiement des PAT, le bon de caisse sera récupérable à la Paositra Malagasy, ce jour, et ceux qui sont affiliés à une banque, toucheront leur salaire à partir du mercredi. Les indemnités de technicité ne seraient pas encore incluses dans les salaires qu’ils toucheront cette semaine.