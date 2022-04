Santé publique – Le niveau des jeunes paramédicaux laisse à désirer

Les compétences des certains paramédicaux laissent à désirer. Des infirmiers titulaires les considèrent comme « un danger public ».

Des signes de souffrance se lisent sur le visage d’une patiente qui est sur le point de se faire introduire une sonde vésicale. Les cinq stagiaires qui entourent la malade ont des difficultés à réaliser cet acte. Au bout de cinq minutes d’échec et de souffrance de la patiente, elles décident d’appeler l’infirmier titulaire pour les aider. Il s’agit d’un exemple, parmi tant d’autres, des échecs des actes médicaux effectués par des stagiaires paramédicaux et des jeunes diplômés, dans les services hospitaliers. Certains ne savent pas mesurer la tension artérielle. « Ils ont trouvé une tension artérielle de 7/4. Le médecin de garde a revérifié, deux fois, il a trouvé 10/6. », témoigne un garde malade. D’autres ne savent pas poser une voie intraveineuse. « Ils ne sont arrivés à poser le cathéter qu’après avoir fait pénétrer l’aiguille sur toutes les veines. », s’est plaint une autre garde malade. Dans les services de pédiatrie, cette pose de voie intraveineuse est pire.

Beaucoup ne savent pas faire la différence entre « sous-cutané » et « intra-musculaire », entre « fréquence respiratoire » et « fréquence cardiaque ». D’autres vont jusqu’à exposer en danger de mort leurs patients. « Ils ont mélangé la noradrénaline avec d’autres médicaments, l’état du patient s’est dégradé », témoigne une garde malade. Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres médicaments, selon les prescriptions.

Manque d’encadrement

Les critiques sont nombreuses, même dans les centres de santé de base. « L’infirmière a injecté le vaccin bilié de Calmette et Guérin (BCG) sur les cuisses de mon fils », blâme une mère de famille. Des infirmiers questionnés sur cet acte sont choqués. « Le BCG doit être injecté par voie intradermique, sur l’avant-bras gauche. », lance Jean Valérien Rakotonandrasana, infirmier et ancien président des paramédicaux, hier. Ce dernier déplore la baisse continuelle du niveau des paramédicaux. « Devenir infirmier ou sage-femme n’est plus une vocation. C’est un business. Ceux qui ont des moyens vont dans ces écoles dans le but d’obtenir un diplôme pour être recruté comme agent de l’Etat. Très peu osent ouvrir leur propre cabinet, car ils manquent de compétences », indique-t-il.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a enregistré cent-neuf établissements paramédicaux et deux-cent-quarante-trois offres de formation en paramédicaux habilités à Madagascar, selon la liste des institutions supérieures dont les offres de formation ont reçu une habilitation, mis à jour en août 2021. Jean Valérien Rakotonandrasana reproche ce nombre trop important d’écoles de paramédicaux. « Déjà, il faudra revoir la validation de l’habilitation des offres de formation. Mais le vrai problème, c’est le manque d’encadrement des étudiants. Imaginez que chaque établissement envoie trois étudiants dans un CHU. S’il y a trente établissements, il y a déjà quatre-vingt-dix stagiaires dans un CHU. C’est difficile d’encadrer tout ce monde. Malheureusement, ceux qui paient les frais de scolarité vont avoir leur diplôme. », enchaîne-t-il. Cet infirmier appelle l’intervention de l’Etat. « Le corps des paramédicaux et la qualité de formation se dégradent. C’est un danger public ! », interpelle-t-il.