Protection de l’enfant – La lutte contre l’exploitation sexuelle optimisée

Les enfants seront mieux protégés contre l’exploitation sexuelle. Un séminaire du Réseau international francophone de formation policière se tient à Madagascar, pendant une semaine. Le but étant de renforcer les capacités des forces de sécurité et des acteurs responsables de la prise en charge des mineurs victimes, afin notamment d’optimiser la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

Ce séminaire verra la participation de tous les acteurs dans la protection de l’enfant. Les actions déployées pour la protection de l’enfant seront débattues, pendant ce séminaire. Les éventuelles difficultés qui peuvent entraver l’efficacité du dispositif actuel seront ciblées. Ce sera, également, l’occasion de proposer de nouvelles mesures et recommandations pour améliorer encore ce dispositif. Au cours des formations destinées aux policiers et gendarmes des brigades de protection des mineurs, ainsi qu’aux représentants de l’école de police et de gendarme, l’audition du mineur victime, la lutte contre le tourisme sexuel, ou encore le phénomène du livestreaming, seront des thèmes abordés.

« Ce séminaire s’inscrit dans le prolongement de la Déclaration d’Antananarivo, adoptée à l’issue du 16ème sommet de la Francophone organisé en 2016 à Madagascar, qui rappelait notamment l’engagement de ses Etats membres à « éradiquer la traite des êtres humains et lutter contre l’exploitation des personnes, en particulier les femmes et les enfants. », selon l’ambassade de France. L’ouverture a eu lieu en compagnie de l’ambassadeur de France, de l’ambassadeur représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du secrétaire d’Etat à la Gendarmerie Nationale de Madagascar, et du ministre de la Sécurité publique.