Ikongo – Razafitsiandraofa règle ses comptes

Dans un discours fleuve prononcé le 29 mars, à Ikongo, le vice-président de l’Assemblée nationale est sorti des gonds. ll a tiré à boulets rouges sur des points de la politique étatique et certaines personnalités dans le camp du pouvoir.

Trop c’est trop». Une expression qui résume les ressentiments que le député Brunelle Razafintsiandraofa, vice-président de l’Assemblée nationale, a laissé exploser, à Ikongo, le 29 mars.

Le vice-président de la Chambre basse a commémoré le soixante-quinzième anniversaire de l’insurrection d’indépendance dans son fief, Ikongo. Il a ensuite tenu un meeting. L’événement a eu des allures de règlement de compte. Dans un long discours de près d’une heure, le député Razafintsiandraofa a décidé de répliquer à toutes les attaques contre lui. Depuis quelque temps, il est pris à partie par ses camarades au sein du camp présidentiel à cause de ses prises de position à contre sens de la politique et des projets étatiques.

C’est le cas pour son opposition au projet de téléphérique à Antananarivo, par exemple. Le vice-président de l’Assemblée nationale estime que ce n’est pas une priorité. Que l’argent emprunté pour la construction de transport par câble devrait être investi pour financer la réhabilitation des routes menant vers les districts enclavés comme Ikongo.

«Est-ce urgent? Est-ce une priorité, alors qu’il y a encore plusieurs districts enclavés? (…) Qu’importe qui va me donner tort, lorsque ça ne répond pas aux intérêts de la majorité, je me dresserai toujours», soutient-il, le visage rougeoyant, la gorge striée et le corps congestionné. Dans son allocution enflammée, il a pesté contre le député Paul Bert Velontsara, président du groupe parlementaire «Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina» (IRD), qui l’a recadré en mettant en avant la discipline de parti.

Un proche du Président

L’élu d’Ikongo s’en est, également, pris à Christian Ntsay, Premier ministre. Il lui reproche d’être amorphe face à la corruption au sein de l’administration. «Il en est trop. Même du temps du HVM [Hery vaovao ho an’i Mada-gasikara] la corruption n’avait pas atteint un tel niveau. Mais je n’ai jamais entendu le Premier ministre faire un rappel à l’ordre», fulmine le député d’Ikongo.

Réputé pour son franc parler il a même soutenu n’avoir voté pour la loi de finances, qu’une seule fois depuis qu’il siège à Tsimbazaza, en 2014. Ceci, sauf en 2020. La raison, selon ses dires, est que c’est la seule fois où il a vu une ligne budgétaire destinée à sa circonscription, pour le début de la réhabilitation de la route y menant. «Jusqu’ici pourtant, rien n’est fait et vous osez me reprocher de ne pas être satisfait», assène le vice-président de la Chambre basse. «J’ai osé vous promettre la réhabilitation de cette route puisque j’estimais être parmi les proches du président de la République», ajoute-t-il.

À l’entendre, les ressentiments du député d’Ikongo découlent du fait qu’il estime que sa circonscription est laissée pour compte. Il a rappelé l’épisode de l’inscription de ce district dans la région Fitovinany, malgré les oppositions des autorités traditionnelles. Il a, également, affirmé sa déception sur la réaction de l’État face aux victimes des cyclones à Ikongo. Après le passage du cyclone Batsirai, il y eut un débat sur le nombre réel de décès. Le député affirme qu’il y a eu «cent six morts en une nuit». Les chiffres officiels parlent de largement moins pourtant.

Bien qu’il ait tenu un discours virulent contre des points de la politique étatique, l’élu d’Ikongo souligne pourtant qu’il fait partie de la majorité, qu’il est de ceux qui ont porté au pouvoir le Chef de l’Etat. «Seulement, tant qu’Ikongo n’aura pas sa part de développement, tant que la route ne sera pas réhabilitée, je continuerais à parler, à critiquer, à rappeler les engagements. (…) Qu’importe les rappels à l’ordre, tant que vous ne me laisserez pas tomber je resterais debout», lance Brunelle Razafintsiandraofa aux habitants de sa circonscription.