Exposition – Joël Andrianomearisoa conquiert la capitale de la mode

Le plus fier des porte-étendards de l’art contemporain malgache à l’international, Joël Andrianomearisoa continue d’émerveiller par son talent. Il se redécouvre dans la prestigieuse ville de Milan à travers un nouveau projet.

FIDÈLE à lui même, toujours aussi conquérant avec cette vision exclusive de l’art contemporain qui l’anime, Joël Andria­nomearisoa nous revient avec un énième projet artistique de grande envergure. « Les herbes folles du vieux logis », telle est la thématique de ce projet de grande envergure qu’il propose à un public féru d’art international au cœur-même de la ville de Milan, au sein de la « Primo Marella Gallery » jusqu’au 14 avril.

Il y a de cela plus de trois ans maintenant, Joël Andrianome­arisoa a marqué l’histoire de l’art et de la culture malgache en ayant été le premier à avoir représenté Madagascar lors de la prestigieuse « Biennale internationale d’art de Venise ». Une ville du Nord de l’Italie reconnue mondialement pour son architecture splendide, mais aussi son folklore, que l’artiste malgache sublimé de son talent. L’Italie, Joël Andrianomearisoa le conquiert à nouveau ce mois-ci, en exposant cette fois ses œuvres dans la capitale même de la mode mondiale.

Une grande épopée artistique portée par la créativité d’un éminent artiste contemporain donc, « Les herbes folles du vieux logis » illustre ce que Joël Andrianomearisoa fait de mieux. A savoir, une série d’œuvres artistiques abstraites qui nous laisse songeur et questionne notre vision de la société, comme notre interprétation même de ce qu’est l’art.

Si dans la Grande île, l’artiste exceptionnel qu’il est a largement su imposer au public une vive représentation de l’art à travers ses divers projets, sur la scène internationale, il a su forger une notoriété tout aussi grande à la hauteur de ses aspirations.

Audacieux et sobre

Fer de lance de ce lieu de création, d’exposition et de découverte artistique exceptionnel qui égaye la ville des Mille qu’est le « Hakanto Contemporary », Joël Andrianomearisoa ne cesse de surprendre. Il ne cesse de faire parler de lui, aussi bien à travers ses créations que sa propre identité artistique. Fort d’un caractère bien à lui, son art s’affirme autant par son éclectisme, que son audace, mais surtout ce côté abstrait qui envoûte à chaque fois le public. Audacieux, mais sobre à la fois, reste le mot qui décrit souvent ses projets et son exposition à Milan ne fait pas exception à la règle.

Un lieu d’expression et de création de grande envergure, un endroit qui respire l’art contemporain dans toute sa splendeur, le « Primo Marella Gallery » se voit ainsi sublimé de ses toiles qui conjuguent à la fois sa maîtrise des matières textiles et de la peinture. De la France à l’Italie, en passant par l’Allemagne ou encore les États-Unis, mais également sur le continent Africain, Joël Andrianome­arisoa conquiert toujours autant, comme il ne cesse de se surpasser pour valoriser l’art, le design et la créativité « Malagasy ».