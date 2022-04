Anosibe Mandrangobato II – Un incendie anéantit une vingtaine de foyers

Le feu est parti de la maison d’un couple, dimanche, à Anosibe Mandrangobato II. Une centaine de sinistrés ont été dénombrés. Ils ont quasiment tout perdu.

Embrasement. Vingt maisons en bois et une autre en dur ont été ravagées par les flammes, dimanche vers 22h, à Anosibe, secteur de Mandrangobato II. Une partie des gouttières d’une école privée a été touchée. Aucun blessé ni mort ne sont signalés.

«La majorité des sinistrés sont tous des locataires», a expliqué Scholas Rakoto­niaina, le propriétaire. Ce sont des commerçants et des éleveurs. Ils sont une centaine à avoir perdu presque la totalité de leurs biens dans cet incendie. Argent, ustensiles, effets et meubles ont été réduits en cendres. Ils n’ont pas pu récupérer grand chose. Ils se sont dépêchés pour évacuer les enfants, dont le plus petit est âgé de 2 ans, avant de combattre le brasier.

Le feu venait de la mai son d’un couple. « Il ne se passe pas une occasion sans qu’ils ne se querellent, pour un rien. L’entourage les connaît bien. Cette nuit-là, ils s’étaient encore disputés. Les voisins ne s’en sont plus mêlés. Peu de temps après, ils se sont calmés. Nous ne les avons plus entendus. Ils sont partis, laissant leur bougie allumer », raconte leur proche.

Les habitants ont été surpris de voir des flammes giclant du toit du couple. Ils ont réveillé et amené à la débandade les enfants à l’extérieur.

L’incendie s’est propagé vers les autres foyers. Le fokonolona a alerté les secours. Mais en attendant, les gens se sont efforcée de limiter les dégâts avec les moyens du bord. Ils ont puisé l’eau d’un puits pour asperger et épargner les autres cases.

Les sapeurs-pompiers sont arrivés tardivement. De plus, ils devaient contourner le quartier en entrant par une route près du marché de Namontana pour pouvoir s’approcher de l’incendie. « Il est impossible de passer par les labyrinthes étroits depuis la route principale d’Anosibe », relate Mirana Harinaivo, épicière du quartier.

Le préjudice est important. « Nous n’avons plus que nos marchandises laissées au marché », soupire une mère de famille éplorée. Les sinistrés comptent porter plainte contre le couple pour leur imprudence.

« Heureusement, le garçon de 13 ans vivant avec ces chamailleurs était à l’extérieur pendant que leur maison a pris feu », témoignent-ils.