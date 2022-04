Alliance Française d’Antananarivo – « Lire en fête » rempile pour une 3e édition riche en partage

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du livre ce 23 avril, c’est tout un festival en ode à la lecture et à la littérature qui égayera l’Alliance française d’Antananarivo (AFT). « Fête des livres » et « Faites des livres ! », c’est à travers ces deux slogans que l’événement « Lire en fête » organisé par l’AFT Andava­mamba chaque année rempile ainsi pour une 3e édition bien garnie.

Du 23 au 30 avril donc, cet antre de la culture et de la pédagogie de la capitale, qui promeut aussi bien les valeurs de la francophonie que celles de la Grande île promet d’enchanter un public de tous horizons. Organisé par un collectif d’acteurs de la chaîne du livre nationale, à savoir auteurs, éditeurs et libraires, « Lire en fête » rassemblera des écrivains de tous horizons. L’objectif de cet événement d’envergure est de mettre en lumière la littérature d’expression française, mais également la littérature malgache. Un salon du livre très fédérateur, il mettra en lumière l’importance de la littérature dans la valorisation de la pédagogie de nos jeunes, tout en valorisant aussi la chaîne du livre à Madagascar.

Le salon « Lire en fête » annonce ainsi la rentrée littéraire des acteurs de la chaîne du livre nationale et ne cesse de grandir au fil des années. Entre vente et exposition de livres, le lancement d’un club de lecture, des échanges avec les auteurs malgaches, des débats autour du développement de la littérature malgache, des ateliers d’écriture pour amateurs et professionnels régissent la programmation de cette troisième édition. Ce rendez-vous annuel de la littérature­ convie le public à renouer avec les livres. Des stands seront spécialement aménagés pour une lecture sur place. Diverses animations sont aussi au programme.